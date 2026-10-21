Nhựa Bình Minh co hẹp biên lợi nhuận

Giá hạt nhựa tăng cao khiến biên lợi nhuận của Nhựa Bình Minh giảm sâu. Ảnh: DN.

Công ty CP Nhựa Bình Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần 1.462 tỷ đồng, giảm 4,5%, lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức lợi nhuận suy giảm đến từ chi phí hạt nhựa đang tiếp đà tăng cao trên toàn cầu. Hạt nhựa PVC, nguyên liệu chính của ngành nhựa xây dựng, chứng kiến mức tăng tương đối từ tháng 8/2026, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông hết hạn dẫn đến eo biển Hormuz tiếp tục tắc nghẽn.

Trong bối cảnh đó, Nhựa Bình Minh có nhiều động thái cắt giảm chi phí nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Quý III/2026, chi phí bán hàng của công ty giảm 33,4% xuống 136 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 46,7% xuống 43 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn không đủ bù đắp áp lực khi giá vốn hàng bán tăng 9,4% lên 873,2 tỷ đồng.

Quý III/2026, biên lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh chỉ còn khoảng 40%, giảm đáng kể so với con số gần 48% cùng kỳ 2025, diễn biến đáng chú ý khi doanh nghiệp này luôn giữ biên lợi nhuận ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhựa Bình Minh đạt doanh thu 4.240 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 2,4% lên 990 tỷ đồng. Qua đó, công ty hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 77,5% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho 2026.

Biên lợi nhuận tiếp tục chịu áp lực

Chứng khoán KBS dự báo, giai đoạn cuối năm, biên lợi nhuận của Nhựa Bình Minh tiếp tục áp lực bởi giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng từ giá hạt nhựa sẽ thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành do doanh nghiệp có nguồn cung ứng chủ yếu đến từ hệ sinh thái của Tập đoàn SCG (Thái Lan), công ty mẹ của Nhựa Bình Minh.

Bên cạnh đó, chiến lược kinh doanh của Nhựa Bình Minh cũng giúp ông lớn ngành nhựa xây dựng này bảo vệ biên lợi nhuận khi chủ động tăng lượng hàng tồn kho để ứng phó với biến động chi phí đầu vào.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng duy trì giá bán tương đối cao so với một số đối thủ cạnh tranh. Giai đoạn giá hạt nhựa giảm do chiến sự tại Trung Đông hạ nhiệt, Nhựa Bình Minh vẫn duy trì giá bán sau khi đã tăng 15% hồi đầu năm để ứng phó với việc giá hạt nhựa tăng mạnh.

Dù vậy, doanh thu và lợi nhuận của Nhựa Bình Minh cũng chịu ảnh hưởng khi công ty tăng cường các mức chiết khấu. Quý III/2026, Nhựa Bình Minh ghi nhận các khoản giảm lên đến gần 26,5 tỷ đồng, chủ yếu là chiết khấu thương mại, tăng 50% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ 2025.

Việc tăng chiết khấu có thể sẽ được Nhựa Bình Minh duy trì trong giai đoạn cuối năm nhằm phục hồi công suất, theo Chứng khoán Shinhan. Động thái này cho thấy doanh nghiệp có những bước điều chỉnh chiến lược linh hoạt hơn trước những biến động thị trường.

Đáng chú ý, trước giai đoạn 2025 đến nay, Nhựa Bình Minh luôn hạn chế các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại, duy trì nền giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

Nhiều áp lực khiến doanh nghiệp nhựa xây dựng hàng đầu Việt Nam bị giảm tốc tăng trưởng. Tuy nhiên, dư địa vẫn còn đối với Nhựa Bình Minh, trong bối cảnh các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn trong ngành gặp nhiều khó khăn hơn do chi phí đầu vào, qua đó đánh mất thị phần vào tay những ông lớn đang thống lĩnh thị trường như Nhựa Bình Minh.

Đáng chú ý, việc thị phần có tiềm năng mở rộng diễn ra trong bối cảnh hoạt động xây dựng hạ tầng và bất động sản đang được đẩy nhanh. Dịp cuối năm thường là cao điểm giải ngân vốn đầu tư công cũng là yếu tố được kỳ vọng giúp Nhựa Bình Minh tìm lại đà tăng trưởng.