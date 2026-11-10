Nhựa Bình Minh (BMP) sắp chi hơn 532 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận quý III giảm 9%

Tạm ứng cổ tức 65%, lợi nhuận quý III giảm 9% so với cùng kỳ

Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Bình Minh vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 6.500 đồng.

Theo nghị quyết ngày 27/10/2026, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức trong đợt này là 532,1 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 12/11/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/12/2026.

Với tỷ lệ sở hữu gần 55% cổ phần tại Nhựa Bình Minh, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co. Ltd., công ty thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan), dự kiến nhận khoảng 293 tỷ đồng cổ tức trong đợt này. Trong khi đó, cổ đông lớn thứ hai là quỹ đầu tư Thụy Sĩ KWE Beteiligungen AG, nắm giữ 11,4% vốn, dự kiến thu về khoảng 60 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh ống nhựa và phụ kiện phục vụ lĩnh vực xây dựng, cấp thoát nước. Ảnh: BMP.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.462,85 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 9%, lên 873,22 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 20%, còn 589,63 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 26,83 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ; Chi phí tài chính giảm khoảng 47%, xuống còn 42,58 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng được doanh nghiệp tiết giảm khoảng 33%, còn 136,23 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 37,59 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 399,07 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 319,34 tỷ đồng, cũng giảm tương đương 9% so với quý III/2025.

Nhựa Bình Minh tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao, dù lợi nhuận quý III/2026 sụt giảm so với cùng kỳ. Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh đạt 4.239,72 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá vốn hàng bán tăng khoảng 2%, lên 2.345,34 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm còn 1.894,39 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận gộp suy giảm, việc tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính đã góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của doanh nghiệp đạt 1.237,86 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Tương tự, lợi nhuận sau thuế đạt 990,48 tỷ đồng, cũng tăng khoảng 2%.

Với kết quả này, số tiền 532,1 tỷ đồng dự kiến chi trả cổ tức tương đương khoảng 54% lợi nhuận sau thuế hợp nhất mà Nhựa Bình Minh ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.

Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn vượt 2.180 tỷ đồng, nợ vay chỉ gần 55 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.747,71 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 713,16 tỷ đồng, tăng thêm 415,75 tỷ đồng sau 9 tháng. Riêng các khoản tương đương tiền đạt 600 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và tiền gửi không thuộc các khoản tương đương tiền đạt 113,16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận 1.470,16 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm khoảng 18% so với đầu năm. Toàn bộ khoản mục này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tính chung, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của Nhựa Bình Minh đạt 2.183,31 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, chiếm khoảng 58% tổng tài sản.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 170,43 tỷ đồng so với đầu năm, lên 266,96 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng khoảng 115%, đạt 136,21 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng lên 128,77 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh duy trì lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lớn, trong khi dư nợ vay tài chính ở mức thấp. Ảnh: BCTC Hợp nhất quý III/2026.

Hàng tồn kho của Nhựa Bình Minh cũng tăng thêm 94,38 tỷ đồng sau 9 tháng, lên 619,11 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 18%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Nhựa Bình Minh đạt 576,41 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 558,96 tỷ đồng.

Đáng nói, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp không thay đổi so với đầu năm, vẫn ở mức 54,9 tỷ đồng. Báo cáo không ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn tại thời điểm cuối tháng 9.

Trong cơ cấu nợ phải trả, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng khoảng 67%, lên 143,82 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng khoảng 15%, đạt 112,58 tỷ đồng.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Nhựa Bình Minh đạt 3.171,3 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.148,86 tỷ đồng, còn quỹ đầu tư phát triển duy trì ở mức 1.157,26 tỷ đồng.