Nhựa Bình Minh (BMP) sắp chi hơn 532 tỷ đồng tiền trả cổ tức với tỷ lệ 65%

BMP tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 65%

HĐQT CTCP Nhựa Bình Minh (mã ck: BMP) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 12/11/2026.

Theo nghị quyết, tỷ lệ thực hiện là 65%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 6.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BMP dự kiến chi cho đợt cổ tức này hơn 532 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/12/2026.

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd., doanh nghiệp thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan hiện là cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh với hơn 45 triệu cổ phiếu, tương đương 54,99% vốn điều lệ. Nếu duy trì tỷ lệ sở hữu đến ngày đăng ký cuối cùng, Nawaplastic dự kiến nhận khoảng 292,6 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Cổ đông lớn thứ hai của BMP là KWE Beteiligungen AG, tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ. KWE đang sở hữu hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,37% vốn điều lệ, và dự kiến nhận khoảng 60,5 tỷ đồng cổ tức.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 2,4%

Việc tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của BMP duy trì tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nhựa Bình Minh đạt 1.463 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán lại tăng 9,4%, lên 873,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 19,7%, còn 589,6 tỷ đồng.

Ảnh: BMP

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tiết giảm đáng kể các khoản chi phí. Chi phí bán hàng giảm 33,4%, xuống 136,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 46,7%, còn 42,6 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh ghi nhận 399 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 9,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 319,3 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Nhựa Bình Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng dương nhờ kết quả của hai quý đầu năm. Doanh thu thuần đạt 4.239,7 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.237,9 tỷ đồng, tăng 2,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 990,4 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.747,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 140%, lên 713,2 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.470,2 tỷ đồng, dù giảm 18% so với đầu năm. Tổng hai khoản mục này đạt hơn 2.183 tỷ đồng, tương đương khoảng 58% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Ở các khoản mục khác, hàng tồn kho tăng 18%, lên 619 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 176,6%, đạt gần 267 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả của Nhựa Bình Minh tại cuối quý III đạt 576,4 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính chỉ ở mức 54,9 tỷ đồng, tương đương chưa đến 1,5% tổng tài sản.Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 4.239,7 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.