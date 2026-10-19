Nhựa Bình Minh báo lãi quý III giảm 9%, khoản phải thu tăng gần 177%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 1.463 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 9% lên 873 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 20%. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 48% xuống 40%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III giảm do biên lợi nhuận gộp suy giảm trước áp lực chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gần như đi ngang ở mức 27 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 47% xuống 43 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng.

Chi phí bán hàng cũng giảm 33%, còn 136 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 38 tỷ đồng. Theo thuyết minh, chi phí hệ thống phân phối trong 9 tháng giảm 25%, góp phần kéo giảm chi phí bán hàng.

Kết thúc quý III, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 319 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trước đó, trong dự báo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố hồi tháng 9, sản lượng tiêu thụ quý III của Nhựa Bình Minh có thể đạt khoảng 23.311 tấn, tăng 15% so với quý trước nhưng giảm 8% so với cùng kỳ, nhờ kỳ vọng nhu cầu xây dựng dân dụng cải thiện.

Tuy nhiên, giá bán bình quân được dự báo giảm 5% xuống khoảng 62.000 đồng/kg, trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào và chiết khấu thương mại có thể gia tăng, gây áp lực lên biên lợi nhuận. VDSC dự báo biên lợi nhuận gộp giảm xuống 44% trong quý III, còn lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 284 tỷ đồng, giảm 23% so với quý trước và 19% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 4.240 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 990 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, doanh nghiệp đã thực hiện được 70% mục tiêu doanh thu và hơn 77% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ngân, Phó Chủ tịch HĐQT Nhựa Bình Minh, thị trường năm 2026 vẫn đối mặt nhiều bất ổn do biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung nguyên liệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch năm nhờ khả năng chủ động nguồn cung, quan hệ ổn định với đối tác và triển vọng phục hồi của ngành nhựa xây dựng.

Theo ban lãnh đạo, động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ sự phục hồi của dòng vốn FDI, thị trường bất động sản và làn sóng đầu tư công vào hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, nhu cầu về hệ thống cấp thoát nước và ống nhựa chất lượng cao gia tăng sau các đợt lũ lụt năm 2025, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có lợi thế về công nghệ và thương hiệu.

Tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 2.180 tỷ đồng, khoản phải thu tăng mạnh

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.748 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 83%, tương đương 3.118 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 140% lên 713 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 18%, còn 1.470 tỷ đồng. Tổng hai khoản mục này đạt 2.183 tỷ đồng, tương đương 58% tổng tài sản, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 177% lên 267 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng ở mức 136 tỷ đồng, gồm 72 tỷ đồng từ Công ty Phượng Hoàng và 25 tỷ đồng từ Tập đoàn Đức Tường. Khoản trả trước cho người bán ghi nhận 129 tỷ đồng, với các khoản đáng kể tại Eplas (35 tỷ đồng) và Cơ khí Phi Đoàn (19 tỷ đồng).

Hàng tồn kho tăng 18% lên 619 tỷ đồng, chủ yếu gồm thành phẩm 310 tỷ đồng và nguyên vật liệu 176 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở mức gần 5 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng 26% lên 336 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đang sở hữu 26% lợi ích tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Minh Việt, với giá trị ghi sổ khoản đầu tư gần 55 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 ở mức 576 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận gần 55 tỷ đồng, trong đó 53 tỷ đồng là khoản vay từ công ty liên kết CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Minh Việt. Doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tăng 10% lên 3.171 tỷ đồng, chiếm 85% tổng nguồn vốn. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 1.149 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 1.157 tỷ đồng.