Nhựa An Phát Xanh (AAA): Doanh thu giảm 24%, lợi nhuận tăng 54% nhờ lãi liên doanh, liên kết

LTS: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (ESG), ngành công nghiệp nhựa đứng trước áp lực phải tự tái cấu trúc để giảm thiểu tác động môi trường. Không nằm ngoài cuộc chơi đó, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) từng được kỳ vọng là ngọn cờ đầu trong xu hướng này với chiến lược phát triển các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn (AnEco). Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu từ báo cáo tài chính bán niên 2026 của doanh nghiệp thì có những nội dung cần lưu tâm: Sức vóc của hoạt động sản xuất cốt lõi đang chững lại, dòng vốn bị hút mạnh vào bất động sản công nghiệp, đi kèm với đó là những "điểm mù" trong quản trị minh bạch từ mạng lưới giao dịch nội bộ. Bức tranh này đặt ra câu hỏi lớn về tính bền vững trong chiến lược vươn tới nền "kinh tế xanh" của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét của công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) tại ngày 30/6/2026 , doanh thu thuần của công ty trong kỳ này đạt 4.680,9 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán giảm gần 26% xuống 3.962,6 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cập dịch vụ trong kỳ này đạt 718,2 tỷ đồng, giảm 100 tỷ so với kỳ trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của AAA đạt 56,9 tỷ đồng trong khi kỳ trước đạt 110,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 45,6% xuống 88,4 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay đạt 76,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 18,2% và 12,8% xuống 252,1 tỷ đồng và 173,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh hơn 487%, đạt 173,3 tỷ đồng.

Thu nhập khác đạt 56,2 tỷ đồng, trong khi kỳ trước chỉ có 10,6 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận khác tăng từ 1,7 tỷ đồng trong kỳ trước lên 49,6 tỷ đồng trong kỳ này.

Tình hình kinh doanh của AAA trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 423,2 tỷ đồng, tăng 51,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 365,1 tỷ đồng, 54,3%. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng lên 348,7 tỷ đồng trong kỳ này trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát giảm 72,5% xuống 16,3 tỷ đồng trong kỳ này.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Nhựa An Phát Xanh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ 347 tỷ đồng. Sau 6 tháng, AAA đã thực hiện được khoảng 49,1% kế hoạch doanh thu, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 348,7 tỷ đồng, tương đương 100,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Chi phí xây dựng dở dang tăng hơn 550 tỷ đồng, riêng KCN Lương Điền Ngọc Liên hơn 1.780 tỷ

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của AAA ghi nhận đạt 13.534,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 4.663,4 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu kỳ.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5,9% lên 1.256,7 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng tăng 30% lên 1.226,5 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm xuống còn 160,7 tỷ đồng trong kỳ này, trong đó đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn giảm 71,6% xuống 156,6 tỷ đồng.

Các khoản tiền và tương đương tiền có sự gia tăng nhẹ 6,1% trong 6 tháng đầu năm, đạt 1.648,01 tỷ đồng, trong đó tiền mặt tăng 17,8% lên 1.364,1 tỷ đồng còn khoản tương đương tiền giảm 28,3% xuống 283,8 tỷ đồng.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, chủ yếu tăng do nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng gửi bán, tăng 41,9% lên 925,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho bất động sản không thay đổi so với đầu kỳ, trong đó hạ tầng khu công nghiệp đạt 13,5 tỷ đồng. Chủ yếu bao gồm chi phí phát triển của Dự án Khu Công nghiệ Kỹ thuật cao An Phát.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của AAA đến cuối kỳ đạt 2.937,6 tỷ đồng, tăng khoảng 553,5 tỷ đồng, tương đương hơn 23% so với mức 2.384,1 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong đó, khoản mục lớn nhất là Dự án Khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên, với chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.782,3 tỷ đồng, tăng gần 229,3 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục này bao gồm chi phí quyền phát triển dự án, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và lãi vay được vốn hóa.

Đáng chú ý, Dự án nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại KCN An Phát 1 ghi nhận chi phí dở dang 441,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với 281,1 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, chi phí tại Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa đạt 309,9 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 165,5 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ngoài ra, Dự án cho thuê kho bãi An Phát có chi phí dở dang 245,1 tỷ đồng, tăng từ 182,9 tỷ đồng; Dự án Khu Công nghiệp An Phát 1 đạt 143,4 tỷ đồng, so với 140,3 tỷ đồng đầu năm. Một số khoản mục khác như Nhà máy Compound và mua sắm tài sản cố định không còn ghi nhận số dư cuối kỳ, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang khác ở mức 15,6 tỷ đồng.

Hơn nữa, trong kỳ AAA cũng thực hiện việc vốn hóa chi phí đi vay với rổng số tiền là 21,7 tỷ đồng, chủ yếu liên quan trực tiếp đến các vay đầu tư xây dựng.

Nợ vay tài chính hơn 3.400 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả của Nhựa An Phát Xanh tại cuối tháng 6 đạt 7.305,9 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm.

Tổng nợ vay ở mức 3.400,7 tỷ đồng, tăng 12,2% so với mức 3.031 tỷ đồng đầu năm (chiếm khoảng 46,5% tổng nợ phải trả).

Một khoản mục đáng chú ý khác là doanh thu chưa thực hiện với giá trị 2.574,1 tỷ đồng, tương đương 35,2% tổng nợ phải trả. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 2.402 tỷ đồng, còn ngắn hạn là 172 tỷ đồng.

Khoản mục này chủ yếu liên quan đến tiền thuê đất, hạ tầng tại các dự án như An Phát Complex và An Phát 1 mà doanh nghiệp đã thu trước và sẽ phân bổ vào doanh thu theo thời gian cung cấp dịch vụ hoặc thời hạn thuê.

Bên cạnh đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 587,55 tỷ đồng đầu năm xuống 533,33 tỷ đồng cuối kỳ. Ngược lại, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 132,10 tỷ đồng lên 330,13 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn chủ sở hữu, AAA ghi nhận 6.228,56 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng 149,3 tỷ đồng so với đầu năm.

AAA cho công ty mẹ vay gần 370 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhựa An Phát Xanh phát sinh nhiều giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, cho vay và đi vay với công ty mẹ, công ty liên kết và các bên liên quan khác.

Đối với CTCP Tập đoàn An Phát Holdings – công ty mẹ, AAA phát sinh khoản cho vay 25 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 9,15 tỷ đồng lãi cho vay. Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ An Phát Holdings đạt gần 9,46 tỷ đồng, trong khi số tiền thanh toán trong kỳ hơn 10,18 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ đạt gần 435 triệu đồng.

Giao dịch với các công ty liên kết cũng có giá trị đáng kể. Cụ thể, AAA mua hàng hóa và dịch vụ từ Công ty An Tiến với tổng giá trị 62,54 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận gần 15 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp này. Trong kỳ, AAA còn vay An Tiến 25 tỷ đồng, phát sinh gần 164 triệu đồng chi phí lãi vay và nhận gần 9,97 tỷ đồng cổ tức.

Với Công ty Nhựa Bao bì Vinh, doanh thu bán hàng của AAA đạt gần 610 triệu đồng, trong khi cổ tức được chia trong kỳ hơn 4,7 tỷ đồng.

Quy mô giao dịch lớn hơn xuất hiện tại một số bên liên quan khác. Trong đó, AAA mua hàng hóa từ Công ty An Thành với giá trị hơn 102 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận 64,77 tỷ đồng doanh thu bán hàng. Doanh nghiệp cũng phát sinh 50 tỷ đồng cho vay và thu hồi gốc vay với An Thành trong kỳ.

Với Công ty An Tín, AAA mua dịch vụ với giá trị 94,48 tỷ đồng, đồng thời chi hộ phí xuất, nhập hàng gần 21,43 tỷ đồng. Các giao dịch cho vay và thu hồi gốc vay giữa hai bên có giá trị 9,5 tỷ đồng.

AAA cũng mua hơn 76,7 tỷ đồng hàng hóa từ Công ty An Thành Singapore, đồng thời ghi nhận hơn 29,52 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Với Công ty Sunrise, giá trị mua hàng đạt 50,78 tỷ đồng, còn doanh thu bán hàng gần 11 tỷ đồng. Giao dịch với Công ty Suất ăn An Phát gồm hơn 26,1 tỷ đồng mua hàng hóa, dịch vụ và khoảng 1,93 tỷ đồng doanh thu.

Ngoài giao dịch với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, báo cáo tài chính còn ghi nhận các khoản tạm ứng với cá nhân là người có liên quan. Đáng chú ý, ông Phạm Văn Tuấn, lãnh đạo chủ chốt tại công ty con, được tạm ứng gần 38 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi giá trị hoàn ứng khoảng 11,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Đỗ Huy Cường phát sinh 300 triệu đồng tạm ứng và 1,27 tỷ đồng hoàn ứng. Ông Nguyễn Lê Thăng Long, Chủ tịch HĐQT AAA, được tạm ứng 250 triệu đồng và hoàn ứng 27 triệu đồng trong kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, số dư công nợ giữa AAA và các bên liên quan vẫn ở mức đáng chú ý. Trong đó, khoản cho vay dài hạn đối với An Phát Holdings đạt gần 369,87 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là bên liên quan đạt tổng cộng 23,82 tỷ đồng, chủ yếu gồm phải thu An Thành Singapore 10,74 tỷ đồng, Sunrise 8,14 tỷ đồng và An Thành 4,53 tỷ đồng.

Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khác từ các bên liên quan đạt 33,57 tỷ đồng. Riêng khoản tạm ứng còn phải thu đối với ông Phạm Văn Tuấn lên tới 28,33 tỷ đồng, chiếm phần lớn số dư khoản mục này. AAA cũng còn phải thu hơn 4,7 tỷ đồng cổ tức từ Nhựa Bao bì Vinh.

Ở chiều ngược lại, phải trả người bán ngắn hạn đối với các bên liên quan đạt 103,38 tỷ đồng. Các khoản lớn gồm gần 29,98 tỷ đồng phải trả Sunrise; 28,52 tỷ đồng với An Thành Singapore; 17,01 tỷ đồng với An Tín; 12,64 tỷ đồng với An Phát Holdings và 7,65 tỷ đồng với An Tiến.

AAA đồng thời ghi nhận 27,89 tỷ đồng vay ngắn hạn từ các bên liên quan, gồm 25 tỷ đồng vay An Tiến và khoảng 2,89 tỷ đồng vay An Thành Singapore.

Thứ ba, nâng cấp tiêu chuẩn Quản trị (G) để khơi thông dòng "Tín dụng Xanh": Các nguồn vốn vay xanh hay trái phiếu xanh có lãi suất rất ưu đãi nhưng đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. AAA buộc phải tái cấu trúc lại dòng tiền, chấm dứt việc đóng vai trò "sân sau" cấp vốn cho Tập đoàn mẹ và các công ty liên kết. Việc làm sạch bảng cân đối kế toán, thu hồi các khoản tạm ứng cá nhân và tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập là điều kiện tiên quyết để AAA được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao, mở đường đón nhận dòng vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh thực thụ.

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng mỏng, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Thành lập vào tháng 9/2002, công ty là thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings. Bên cạnh mảng kinh doanh bao bì truyền thống, doanh nghiệp này đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nguyên liệu và sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn mang thương hiệu AnEco – bao gồm các mặt hàng như bao bì, dao, thìa, nĩa, ống hút và găng tay – nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về các sản phẩm thân thiện với môi trường.