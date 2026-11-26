Lãnh đạo xã Như Thanh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Kiện toàn tổ chức, củng cố nền tảng từ cơ sở

Thực tiễn sau sắp xếp cho thấy, việc tinh gọn tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng ủy xã Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt.

Một trong những kết quả nổi bật là hoàn thành việc sắp xếp các thôn trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn xã còn 16 thôn, giảm 21 thôn so với trước. Cùng với đó, Đảng ủy đã kiện toàn các chi bộ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ thôn, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ở cơ sở. Đến nay, Đảng bộ xã có 51 tổ chức đảng, gồm 11 đảng bộ và 40 chi bộ trực thuộc. Việc thành lập Đảng bộ Công an xã, kiện toàn tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các trường học công lập đã góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong từng lĩnh vực.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong 10 tháng năm 2026, Đảng bộ xã Như Thanh đã kết nạp 62 đảng viên, đạt 114,8% kế hoạch; tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 99 đảng viên. Những kết quả này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng, đồng thời góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cùng với kiện toàn tổ chức, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, gắn với nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Chuyển đổi số tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động

Một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Như Thanh là đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đưa hoạt động của các cơ quan Đảng lên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng quản lý và xử lý công việc.

10 tháng năm 2026, xã đã hoàn thành chỉnh lý 1.581/1.581 hồ sơ đảng viên, đạt 100%; chuyển 1.532/1.532 hồ sơ lên phần mềm 4.0, đạt 100% kế hoạch. Dữ liệu được chuẩn hóa theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy.

Đặc biệt, xã triển khai chiến dịch 100 ngày tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, thu, nộp Đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú. Không chỉ dừng lại ở số hóa hồ sơ, Như Thanh còn chú trọng thay đổi phương thức làm việc, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là bước chuyển cần thiết trong xây dựng tổ chức đảng hiện đại, hoạt động dựa trên dữ liệu, giảm quy trình thủ công và nâng cao tính công khai, minh bạch.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện khá rõ qua hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 6.237 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo

Cùng với xây dựng Đảng và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Thời gian qua, HĐND xã đã tổ chức 3 kỳ họp, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ và sắp xếp thôn. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, nắm bắt và chuyển tải kiến nghị của Nhân dân được quan tâm. UBND xã tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh giải quyết thủ tục, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, giải phóng mặt bằng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Việc củng cố tổ chức sau sắp xếp đã góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bước vào quý IV năm 2026, Đảng ủy xã xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh từ cơ sở. Đặc biệt, yêu cầu đặt ra là phải khắc phục tình trạng cán bộ thiếu về số lượng, chưa phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức cần thực sự chủ động, tận tụy, gần dân, hiểu dân và giải quyết công việc của người dân bằng trách nhiệm cao nhất.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh phải được kiểm chứng bằng chất lượng hoạt động, hiệu quả giải quyết công việc và niềm tin của Nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng để Như Thanh vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.