Như Quỳnh lên tiếng về Phi Nhung sau 5 năm qua đời

Mới đây, Như Quỳnh khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc cô và Phi Nhung từng đứng chung trên sân khấu. Không viết những lời dài dòng, nữ ca sĩ chỉ để lại vài dòng ngắn gọn: "Không thể nào quên, những kỷ niệm… Nhớ".

Lời nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, đặc biệt khi được Như Quỳnh đăng tải đúng dịp tròn 5 năm ngày Phi Nhung qua đời.

Lời nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, đặc biệt khi được đăng tải đúng dịp tròn 5 năm ngày Phi Nhung qua đời. Với Như Quỳnh, những bức ảnh cũ dường như không chỉ là những khoảnh khắc được lưu giữ theo thời gian, mà còn là cách cô nhắc nhớ về một người bạn, người em thân thiết đã đồng hành cùng mình trong suốt hơn hai thập niên.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, Phi Nhung và Như Quỳnh là hai giọng ca có vị trí đặc biệt. Cả hai đều từng có quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại trước khi trở thành những tên tuổi quen thuộc với đông đảo công chúng. Điều đáng nhớ là bên cạnh mối quan hệ đồng nghiệp, Phi Nhung và Như Quỳnh còn có một tình bạn kéo dài hơn 20 năm. Họ từng cùng xuất hiện trong nhiều chương trình, đứng chung sân khấu và có những khoảnh khắc thân thiết phía sau ánh đèn.

Mỗi người sở hữu một màu sắc riêng. Nếu Như Quỳnh gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng thì Phi Nhung lại có chất giọng mộc mạc, gần gũi và giàu cảm xúc. Khi kết hợp, hai giọng ca tạo nên sự hòa quyện tự nhiên, đặc biệt phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình.

Một trong những tiết mục được khán giả nhớ đến là Giấc mơ cánh cò. Nhiều năm sau khi màn trình diễn xuất hiện, hình ảnh hai nữ ca sĩ đứng cạnh nhau vẫn được người hâm mộ tìm lại và chia sẻ. Không chỉ bởi phần hòa giọng, tiết mục còn gợi nhớ về một giai đoạn mà Phi Nhung và Như Quỳnh thường xuyên xuất hiện bên nhau trên sân khấu.

Điều đặc biệt là những màn trình diễn ấy không tạo cảm giác hai ca sĩ chỉ tình cờ đứng chung. Sự thân thiết ngoài đời khiến những ánh mắt, nụ cười hay cách tương tác giữa họ trở nên tự nhiên. Đó cũng là thứ cảm xúc khó có thể tạo dựng chỉ bằng một tiết mục được dàn dựng.

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, Phi Nhung và Như Quỳnh là hai giọng ca có vị trí đặc biệt.

Phi Nhung qua đời năm 2021. Kể từ đó, những hình ảnh và tiết mục cô từng thực hiện cùng các đồng nghiệp trở thành ký ức được khán giả thường xuyên tìm lại. Với Như Quỳnh, những sân khấu từng có sự xuất hiện của Phi Nhung có lẽ cũng mang một ý nghĩa khác. Nếu trước đây, khán giả thưởng thức Giấc mơ cánh cò như một màn kết hợp giữa hai giọng ca được yêu thích, thì hôm nay, tiết mục ấy còn gợi nhắc về một người đã không còn hiện diện.

Phía sau một ca khúc là câu chuyện về hai người bạn từng cùng đi qua một chặng đường dài của âm nhạc. Bởi vậy, khi Như Quỳnh chia sẻ lại những hình ảnh cũ và viết "Không thể nào quên, những kỷ niệm… Nhớ", nhiều khán giả không khỏi xúc động.

Nữ ca sĩ không kể lại một câu chuyện cụ thể, cũng không nói quá nhiều về người bạn đã mất. Nhưng chính sự ngắn gọn ấy lại khiến cảm xúc trở nên sâu lắng. Có những mối quan hệ không cần phải được diễn giải bằng quá nhiều lời, bởi chỉ một vài hình ảnh cũng đủ gợi lại cả một quãng thời gian.

Nhìn lại hành trình của Phi Nhung và Như Quỳnh, điều đáng nhớ không chỉ là những ca khúc họ từng hát cùng nhau hay số lần xuất hiện trên sân khấu.

Nhìn lại hành trình của Phi Nhung và Như Quỳnh, điều đáng nhớ không chỉ là những ca khúc họ từng hát cùng nhau hay số lần xuất hiện trên sân khấu. Đó còn là câu chuyện về hai nữ ca sĩ đã cùng đi qua hơn hai thập niên của âm nhạc, từ những ngày hoạt động tại hải ngoại cho đến khi mỗi người tạo dựng được dấu ấn riêng.

5 năm đã trôi qua kể từ ngày Phi Nhung rời xa, nhưng những ký ức về cô vẫn được người thân, đồng nghiệp và khán giả lưu giữ theo những cách khác nhau. Với Như Quỳnh, có lẽ đó đơn giản là một vài bức ảnh cũ, một sân khấu năm nào và một câu "Nhớ".

Thời gian có thể khiến những màn trình diễn trở thành chuyện của quá khứ, nhưng tình cảm và những kỷ niệm đẹp dường như vẫn ở lại. Và đôi khi, chỉ một lời nhắc ngắn cũng đủ để một người đã đi xa trở lại trong ký ức của những người từng yêu thương họ.

Như Quỳnh và Phi Nhung từng là cặp song ca được đông đảo khán giả yêu mến.