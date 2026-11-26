Nhu cầu vay vốn tiếp tục tăng

Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư công tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Những tháng cuối năm, nhu cầu vốn để đẩy mạnh sản xuất, bổ sung hàng, thanh toán hợp đồng và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tiêu dùng thường tăng cao. Năm nay, nhu cầu này còn gắn với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, công trình hạ tầng, kéo theo nhu cầu vốn lưu động và vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 13-11, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 21 triệu tỷ đồng, tăng 13,26% so với cuối năm 2025. Khảo sát xu hướng kinh doanh quý IV-2026 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, các tổ chức tín dụng nâng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm lên 16,4%. Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, có dấu hiệu cải thiện.

Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ vai trò lớn trong cung ứng vốn. Theo báo cáo tài chính quý III-2026, dư nợ cho vay khách hàng tại BIDV đạt khoảng 2,56 triệu tỷ đồng, VietinBank hơn 2,14 triệu tỷ đồng và Vietcombank khoảng 1,82 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần ghi nhận tốc độ tăng trưởng cho vay cao. Đến cuối quý III-2026, dư nợ cho vay khách hàng của HDBank tăng 31,8%, VPBank tăng 28,4% và MB tăng 18,8% so với cuối năm 2025.

Đầu tư công cũng thúc đẩy nhu cầu vốn trong những tháng cuối năm. Theo Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31-10 đạt 708.567,4 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khi tiến độ dự án được đẩy nhanh, nhà thầu và doanh nghiệp cung ứng vật liệu, thiết bị, vận tải có thể cần thêm vốn lưu động để thực hiện hợp đồng.

Áp lực cân đối nguồn lực càng rõ khi tăng trưởng huy động vốn được dự báo thấp hơn tăng trưởng tín dụng. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn bình quân năm 2026 tăng khoảng 14,3%, trong khi tín dụng tăng 16,4%. Khoảng cách 2,1 điểm phần trăm đặt ra yêu cầu các ngân hàng phải chủ động hơn trong bổ sung nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản và cân đối kỳ hạn cho vay.

Cân đối nguồn vốn, giảm áp lực cho ngân hàng

Tín dụng tăng nhanh giúp bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nhưng các ngân hàng đồng thời phải thực hiện yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngày 18-10, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tiếp đó, ngày 21-10, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch mới phát sinh đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Các tổ chức tín dụng đồng thời phải tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và tránh cạnh tranh huy động vốn thiếu lành mạnh.

Thực tế, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng giảm. Tính đến ngày 19-11, VPBank giảm 0,4 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với kỳ hạn 15 và 18 tháng; BIDV giảm 0,2 điểm phần trăm/năm lãi suất trực tuyến ở các kỳ hạn 15-18 tháng. Tuy nhiên, lãi suất huy động giảm chưa đồng nghĩa lãi suất cho vay có thể giảm tương ứng.

Theo SSI Research, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 0,5-0,7 điểm phần trăm/năm trong thời gian gần đây, song lãi suất cho vay giảm chậm hơn do áp lực chi phí vốn và khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng với huy động. Điều này cho thấy dư địa giảm lãi suất cho vay không chỉ phụ thuộc vào lãi suất tiền gửi mà còn gắn với cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của từng ngân hàng.

Theo phân tích của Thạc sĩ Trần Trọng Triết chuyên gia phân tích tài chính, ngân hàng, khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, bài toán của ngành Ngân hàng không đơn thuần là tìm thêm nguồn tiền để cho vay mà còn phải cân đối chi phí vốn, kỳ hạn nguồn vốn và chất lượng tín dụng.

Nếu chỉ thu hẹp khoảng cách giữa hai chỉ tiêu bằng cách tăng lãi suất huy động, chi phí đầu vào sẽ tăng, tạo áp lực ngược trở lại đối với lãi suất cho vay. Vì vậy, các ngân hàng cần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng nguồn vốn hợp lý hơn.

Bên cạnh khả năng huy động, chất lượng phân bổ vốn cũng là vấn đề cần quan tâm. Theo Thạc sĩ Trần Trọng Triết, tín dụng được đưa vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và những lĩnh vực tạo ra giá trị sẽ góp phần hình thành doanh thu, dòng tiền và khả năng trả nợ.

Ngược lại, nếu tín dụng tăng nhanh nhưng chất lượng khoản vay suy giảm, nợ xấu có thể gia tăng, ảnh hưởng đến năng lực cung ứng vốn của ngân hàng trong những giai đoạn tiếp theo. Do đó, các tổ chức tín dụng cần ưu tiên phương án kinh doanh có hiệu quả, không hạ chuẩn tín dụng để chạy theo mục tiêu tăng trưởng.

Nhận định về triển vọng lãi suất cuối năm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, lãi suất huy động vẫn chịu áp lực nhất định, trong khi lãi suất cho vay có cơ hội ổn định và giảm thêm, song dư địa giảm sâu trên diện rộng còn hạn chế. Nhu cầu vốn tăng theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh, cùng áp lực lạm phát, tỷ giá và diễn biến lãi suất quốc tế sẽ tiếp tục chi phối khả năng điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng đề xuất ngân hàng đổi mới thẩm định theo hướng đánh giá năng lực tạo dòng tiền, uy tín thương mại và triển vọng đơn hàng, thay vì quá phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Doanh nghiệp cần minh bạch báo cáo tài chính, chứng minh dòng tiền và xây dựng phương án kinh doanh khả thi để nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

Về dài hạn, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng cung ứng vốn của từng ngân hàng mà còn ở mức độ phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng. Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng giám đốc FiinGroup, cho rằng việc nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng tạo sức ép đối với hoạt động huy động vốn và tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định tài chính. Vì vậy, cần phát triển thêm các kênh dẫn vốn.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu cần được phát triển theo hướng minh bạch, nâng cao chất lượng công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Khi có thêm lựa chọn huy động vốn, doanh nghiệp sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, nhất là đối với các dự án trung và dài hạn. Qua đó, ngân hàng có điều kiện tập trung nguồn lực vào những nhu cầu tín dụng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ vốn cho nền kinh tế.