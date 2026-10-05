Nhu cầu tuyển dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ gia tăng

Kỹ sư triển khai tại chỗ (FDE) là một trong những vị trí công việc "nóng" nhất trong lĩnh vực AI và việc tìm kiếm họ không hề dễ dàng. Bà Asa Kalavade, Phó chủ tịch phụ trách mảng kỹ thuật triển khai tại chỗ của Amazon Web Services (AWS), cho hay những kỹ sư FDE là nhân tài hiếm có như kỳ lân. Các kỹ sư FDE thường làm việc trực tiếp tại các công ty khách hàng để tích hợp AI vào quy trình làm việc và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh chuyên sâu.

Biểu tượng Microsoft tại một cửa hàng ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Giống như các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, Amazon đã đặt cược lớn vào tương lai của đội ngũ FDE. Hồi tháng 6/2026, AWS đã công bố khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD để thành lập một bộ phận chuyên trách về FDE.

Trong những tháng gần đây, Anthropic, OpenAI và Microsoft đã công bố các sáng kiến lớn nhằm cạnh tranh trong mảng kinh doanh AI dành cho doanh nghiệp đầy tiềm năng. Forrester ước tính chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, ba công ty này cùng với Amazon đã cam kết đầu tư khoảng 9 tỷ USD vào các dự án liên quan đến FDE.

Theo bà Kalavade, tuyển dụng FDE đang trở thành một xu hướng cực kỳ thịnh hành hiện nay. Amazon đang rất kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng đội ngũ này với ưu tiên ban đầu là các kỹ sư có thể bắt tay vào việc ngay lập tức. Bà cho biết nhóm nòng cốt ban đầu của doanh nghiệp này là những người mà tôi gọi là những người tiên phong - những kỹ sư đi đầu, dày dạn kinh nghiệm và từng thực hiện công việc này trước đây.

Bà Kalavade nhận định đây là một công việc thực sự khó khăn và những người có khả năng thành công cao nhất thường sở hữu tư duy khởi nghiệp. Bà cho biết Amazon chủ yếu tìm kiếm ba yếu tố: tư duy hướng đến khách hàng và sản phẩm, chuyên môn sâu về phần mềm, và kinh nghiệm làm việc với các hệ thống AI tự hành. Theo bà, mỗi người sẽ có những thế mạnh riêng, nhưng xét cho cùng, đó là sự kết hợp các yếu tố mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo nên những FDE thành công nhất.

Ngoài ra, bà Kalavade cũng cho rằng một phần của vấn đề là các trường đại học vẫn đang trong quá trình phát triển những chương trình đào tạo FDE. Tuy nhiên, bà cũng nhận thấy chất lượng của các ứng viên gần đây đã được cải thiện, đặc biệt là về mức độ am hiểu và quen thuộc với công nghệ AI. Theo bà, nhóm sản phẩm ra mắt vào mùa hè này là thế hệ đầu tiên được phát triển với tư duy lấy AI làm cốt lõi rõ nét hơn.

Theo bà Kalavade, các mô hình AI đơn thuần chỉ có thể đưa khách hàng đi được "một nửa chặng đường" nên cần có các kỹ sư FDE để biến chúng thành những giải pháp được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể.

Bà cho hay, ngày nay, ai cũng có thể tạo ra một tác nhân AI nhưng làm thế nào để đảm bảo tác nhân đó có các cơ chế kiểm soát an toàn phù hợp và làm sao để xác định đâu là mô hình nền tảng tối ưu nhất xét về mặt chi phí. Đó chính là những khía cạnh cần được chú trọng xoay quanh mô hình AI.

Bà Kalavade cho biết Amazon mong muốn đơn giản hóa quy trình tích hợp AI, đồng thời hy vọng các doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển các công nghệ liên quan tới lĩnh vực này.