Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tăng cao nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị đưa ra mức thu nhập khá, đa dạng vị trí việc làm và chính sách phúc lợi để thu hút nhân lực. Ngành chức năng cũng đang đẩy mạnh các giải pháp kết nối cung - cầu, hỗ trợ DN tuyển lao động.

Nhiều vị trí việc làm, thu nhập đa dạng

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) đang cần tuyển dụng 172 lao động ở 5 vị trí việc làm. Trong đó, DN cần 150 lao động phổ thông với mức thu nhập từ 13 đến 16 triệu đồng/tháng; 10 nhân viên bảo trì, lương từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng; 5 kỹ sư hóa, 2 kỹ sư điện và 5 kỹ sư sợi, dệt, thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng. Các vị trí tuyển dụng đều không yêu cầu kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLĐ), nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế tiếp cận cơ hội việc làm. Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, DN còn áp dụng nhiều chính sách phúc lợi như: Thưởng, hỗ trợ ăn ca, hiếu, hỷ… nhằm thu hút và giữ chân NLĐ.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn việc làm cho người lao động.

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang) cũng có nhu cầu tuyển 35 lao động ở 15 vị trí việc làm. Trong đó, DN cần tuyển 20 công nhân tinh chế, yêu cầu trình độ THCS, không cần kinh nghiệm, với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Các vị trí còn lại gồm nhân viên kinh doanh thị trường, bán hàng, điện công nghiệp, phụ bếp, kế toán, công nghệ thông tin, marketing và quản lý kinh doanh. Mức thu nhập phổ biến từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng tùy vị trí; riêng giám đốc kinh doanh có thu nhập từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng. DN cho biết thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và phúc lợi dành cho NLĐ.

Nhiều DN khác cũng đang cần tuyển lao động như: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát - Nhà máy may Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh) cần tuyển 90 lao động; Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương (phường Nam Nha Trang) tuyển 46 lao động; Viettel Khánh Hòa tuyển 30 nhân viên kỹ thuật viễn thông; Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông cần 20 nhân viên vận hành máy; Công ty TNHH Green Sea Khánh Hòa cần 20 công nhân chế biến thực phẩm…

Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, những tháng trước, nhu cầu tuyển lao động của DN khoảng 700 đến 1.000 lao động/tháng; sang tháng 10, nhu cầu tuyển dụng đã tăng lên 1.774 lao động. Nhu cầu tập trung ở các ngành nghề như: Xây dựng; du lịch - nhà hàng - khách sạn; tài chính - kế toán - văn phòng; thương mại - kinh doanh - bán hàng; vận tải - kho bãi - giao nhận; may mặc… Mức lương được các DN đưa ra dao động từ 4,2 đến 50 triệu đồng/tháng, tùy vị trí việc làm. Bên cạnh tiền lương, các đơn vị cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thưởng, bảo hiểm xã hội, phụ cấp và các chính sách phúc lợi khác theo quy định. Sự đa dạng về ngành nghề, vị trí và mức thu nhập mở ra thêm lựa chọn cho NLĐ, từ lao động phổ thông đến nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

Với nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào những tháng cuối năm, Sở Nội vụ đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, đẩy mạnh thông tin tuyển dụng, tư vấn và giới thiệu việc làm. Mục tiêu là hỗ trợ DN bổ sung nhân lực kịp thời, đồng thời giúp NLĐ tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp, ổn định thu nhập. Trong đó, trung tâm chú trọng khảo sát, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của DN; cập nhật số lượng, ngành nghề, vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng và mức thu nhập để cung cấp kịp thời đến người tìm việc. Việc thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động giúp đơn vị chủ động xây dựng phương án tư vấn, giới thiệu việc làm sát với nhu cầu thực tế, góp phần hạn chế tình trạng DN thiếu nhân lực trong khi NLĐ chưa tiếp cận được thông tin tuyển dụng.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, trung tâm đang đa dạng hóa các kênh thông tin, tăng cường tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng để NLĐ dễ dàng tiếp cận. Những thông tin về vị trí việc làm, yêu cầu trình độ, kinh nghiệm, mức lương và chế độ đãi ngộ được cung cấp cụ thể, giúp người tìm việc chủ động lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, điều kiện và nguyện vọng. Cùng với đó, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được chú trọng gắn với yêu cầu thực tế của thị trường. Qua đó, NLĐ có thể đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, lựa chọn vị trí phù hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi ứng tuyển. Đây cũng là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kết nối giữa người tìm việc và DN, hướng đến tuyển dụng đúng người, đúng việc.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường phối hợp với DN, các địa phương và đơn vị liên quan để mở rộng nguồn lao động, nhất là những người đang thất nghiệp, có nhu cầu chuyển đổi công việc hoặc tìm việc làm mới vào dịp cuối năm. Việc duy trì trao đổi thường xuyên giúp các bên cập nhật kịp thời nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng và điều kiện làm việc, từ đó nâng cao hiệu quả kết nối. Trung tâm cũng đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại các xã, phường, tạo điều kiện để DN giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, NLĐ có cơ hội tìm hiểu thông tin, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp.