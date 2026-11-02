Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Công nhân lao động tại nhà xưởng Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tại khu Công nghiệp An Hạ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực tập trung ở một số ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất và phát triển dự án, trong khi nguồn cung lao động lại vượt nhu cầu ở một số lĩnh vực khác.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10/2026, thị trường ghi nhận hơn 19.500 vị trí tuyển dụng, cao hơn 1.500 vị trí so với hơn 17.900 người có nhu cầu tìm việc. Tuy nhiên, chênh lệch cung - cầu thể hiện rõ hơn ở từng nhóm ngành nghề.

Nhóm quản lý sản xuất - nghiên cứu và phát triển (R&D) - kiểm nghiệm có 1.248 vị trí tuyển dụng nhưng chỉ có 598 người tìm việc. Lĩnh vực bất động sản - phát triển dự án cần 749 lao động, trong khi nguồn cung chỉ có 139 người. Tương tự, nhóm marketing - truyền thông - quảng cáo có 559 vị trí tuyển dụng, cao hơn 353 người so với số người tìm việc.

Nhu cầu tuyển dụng cũng vượt nguồn cung ở một số lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật. Ngành chế biến gỗ - sản phẩm nội thất cần 1.328 lao động, so với 860 người tìm việc; Chế tạo - Gia công cơ khí, kim loại cần 994 lao động, trong khi nguồn cung là 780 người. Nhóm vận hành máy - lao động kỹ thuật có 1.952 vị trí tuyển dụng, cao hơn 283 người so với số người tìm việc.

Có một số ngành nghề ghi nhận nguồn cung lao động vượt nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể, ngành may - dệt - da giày có 2.473 người tìm việc, chiếm 13,76% tổng nguồn cung, trong khi doanh nghiệp chỉ có 1.306 vị trí cần tuyển. Nhóm kế toán - kiểm toán - thuế có 850 người tìm việc so với 752 vị trí tuyển dụng; dịch vụ nhà hàng - khách sạn - du lịch có 826 người tìm việc, cao hơn 141 người so với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng cho thấy sự chênh lệch về cơ cấu trình độ. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ cao đẳng đạt gần 4.000 vị trí (chiếm 20,33%), trong khi chỉ có 1.642 người tìm việc ở trình độ này.

Ngược lại, nhóm trình độ đại học có gần 5.500 người tìm việc, cao hơn với 5.000 vị trí tuyển dụng. Đối với lao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 6.880 vị trí, trong khi nguồn cung là 5.859 người.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng dự báo tiếp tục tập trung ở các nhóm kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy - lao động kỹ thuật và logistics - kho vận - xuất nhập khẩu. Đây là thời điểm doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục khuyến nghị doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chú trọng chính sách thu hút và giữ chân người lao động. Người tìm việc cần nâng cao kỹ năng nghề, cập nhật thông tin tuyển dụng và chủ động tham gia các hoạt động kết nối việc làm để tìm được vị trí phù hợp.

Thị trường lao động những tháng cuối năm không chỉ đặt ra yêu cầu bổ sung nhân lực về số lượng mà còn đòi hỏi giải pháp kết nối, đào tạo phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa trình độ, kỹ năng của người lao động với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.