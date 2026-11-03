Nhu cầu từ châu Âu thúc đẩy xuất khẩu LNG của Mỹ tăng mạnh

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Dữ liệu theo dõi tàu biển của LSEG cho thấy, xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu trong tháng 10 đạt 6,89 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn so với mức 5,91 triệu tấn trong tháng 9.

Việc xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu tăng mạnh trong tháng 10 cho thấy khu vực này vẫn là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các nhà cung cấp khí đốt toàn cầu. Khi mùa đông đến gần, các quốc gia châu Âu có xu hướng tăng cường nhập khẩu LNG nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sưởi ấm, sản xuất điện và hoạt động công nghiệp. Đây cũng là một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào khí đốt qua đường ống từ Nga.

Mức tăng này phản ánh khoảng cách giá giữa thị trường châu Âu và châu Á đang thu hẹp. Trong tháng 10, giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu và giá chuẩn JKM của châu Á đều đạt trung bình khoảng 28 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu), cao hơn đáng kể so với tháng 9 và thuộc nhóm mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy, số chuyến hàng xuất khẩu từ nhà máy LNG Golden Pass ở bang Texas (Mỹ), thuộc sở hữu của QatarEnergy và Exxon Mobil, đã tăng gấp đôi trong tháng 10, lên 4 chuyến.

Xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Á hầu như không thay đổi so với tháng 9, mặc dù tháng 10 có thêm một ngày dương lịch. Các khách hàng châu Á nhập khẩu 2,73 triệu tấn LNG trong tháng 10, giảm nhẹ so với 2,84 triệu tấn trong tháng 9.

Ai Cập tiếp tục là một trong những khách hàng lớn của LNG Mỹ, với lượng nhập khẩu đạt 0,68 triệu tấn trong tháng 10, không thay đổi so với tháng trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu LNG của Mỹ sang khu vực Mỹ Latinh cũng tăng, đạt 0,68 triệu tấn trong tháng 10, so với mức 0,53 triệu tấn của tháng trước.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy, khoảng 0,59 triệu tấn LNG đã rời các cảng xuất khẩu của Mỹ trong tháng 10 nhưng chưa xác định được điểm đến cuối cùng. Các chuyến hàng này hiện vẫn đang trên biển và chờ đợi những khách hàng tiềm năng.