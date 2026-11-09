Nhu cầu thực phẩm tiện lợi thúc đẩy đổi mới sản xuất

Giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành của Tetra Pak. Ảnh: T.P

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đạt quy mô 88 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với năm trước. Các nhà chế biến đang mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng trên thị trường quốc tế.

Sự mở rộng của thị trường đi cùng những yêu cầu khác nhau trong lựa chọn thực phẩm. Báo cáo “Tiếng nói người tiêu dùng 2025” của PwC tại Việt Nam ghi nhận, người mua quan tâm đến nguồn gốc và công dụng của sản phẩm, nhưng giá cả vẫn là yếu tố chi phối. Có 47% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết giá là yếu tố chủ yếu khi lựa chọn thực phẩm. Điều này đặt ra bài toán phát triển sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tiện lợi, vừa phù hợp khả năng chi trả.

Trong nhóm thực phẩm tiện lợi, các sản phẩm chế biến sẵn, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường là một hướng phát triển được doanh nghiệp công nghệ chú trọng. Theo dữ liệu thị trường do Tetra Pak công bố, gần một nửa người tiêu dùng trên toàn cầu mua ít nhất một loại bữa ăn chế biến sẵn. Với nhóm người tiêu dùng chú trọng sức khỏe, 59% cho biết quan tâm đến sản phẩm dinh dưỡng uống liền.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống cần cân bằng giữa đổi mới sản phẩm cho các nhóm người tiêu dùng, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và tăng trưởng bền vững. Việc kết hợp nghiên cứu thị trường, phát triển công thức với công nghệ chế biến, đóng gói được doanh nghiệp này xác định là hướng hỗ trợ nhà sản xuất đưa ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Với chủ đề “Innovation Driving Growth - Đổi mới thúc đẩy tăng trưởng”, Tetra Pak dự kiến giới thiệu tại Vietnam Foodexpo 2026 hai nhóm giải pháp, tập trung vào thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Với nhóm thực phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường, công nghệ xử lý nhiệt retort kết hợp bao bì giấy được giới thiệu cho các sản phẩm như rau củ, các loại đậu, nước sốt, thực phẩm chế biến sẵn và hải sản. Theo doanh nghiệp, hướng ứng dụng này có thể giúp nhà sản xuất đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương.

Giải pháp bao bì giấy mở ra cơ hội phát triển đa dạng các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn. Ảnh minh họa

Ở nhóm dinh dưỡng, hệ thống chế biến và đóng gói đồng bộ hướng tới các sản phẩm như đồ uống giàu protein và sản phẩm bổ sung chức năng. Các phiên trao đổi tại triển lãm sẽ đề cập cơ hội phát triển sản phẩm, nhu cầu dinh dưỡng cao đạm của người trẻ và quá trình hoàn thiện ý tưởng phù hợp với thị trường.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển cũng được triển khai thông qua gian hàng “Try Swedish”, với sự phối hợp của Đại sứ quán Thụy Điển và Cơ quan Xúc tiến thương mại - đầu tư Thụy Điển (Business Sweden). Ông Marcus Persson, Tham tán thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, cho biết chương trình hướng tới trao đổi kiến thức, mở rộng hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác tiếp tục phát triển sau triển lãm.

Theo Bộ Công Thương, Vietnam Foodexpo 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 sẽ thảo luận về bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU, gắn đổi mới sản phẩm với yêu cầu tiếp cận thị trường xuất khẩu.