Nhu cầu thực dụng giúp xe máy xăng trụ vững

Người tiêu dùng sẽ luôn ưu tiên chọn những phương tiện đi lại thuận tiện và đáp ứng chính xác nhu cầu trong cuộc sống hiện đại. Ảnh: Hoàng Linh

Trong quý III vừa kết thúc, thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, bất chấp những thay đổi trong xu hướng giao thông đô thị và sự phát triển của phương tiện sử dụng năng lượng điện.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số của các thành viên trong quý III-2026 đạt 686.661 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Honda vẫn là tên tuổi chi phối thị trường. Riêng tháng 9-2026, hãng bán ra tới 210.983 xe, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu đối với các dòng xe máy sử dụng động cơ đốt trong vẫn duy trì ở mức đáng kể. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh thị trường phương tiện cá nhân đang đứng trước nhiều thay đổi. Xe máy điện ngày càng đa dạng, trong khi các đô thị lớn từng bước nghiên cứu, triển khai những giải pháp tổ chức giao thông gắn với mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường.

Tuy nhiên, xét từ nhu cầu sử dụng thực tế, xe máy truyền thống vẫn sở hữu những lợi thế khó thay thế trong ngắn hạn, đặc biệt là tính linh hoạt. Đây là loại phương tiện đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa nhà ở, nơi làm việc, trường học và các điểm dịch vụ, đặc biệt khi người sử dụng cần chủ động về thời gian và lộ trình.

Các mẫu xe phân khối lớn với cơ chế điều khiển thuận tiện hơn vẫn có thể đóng vai phương tiện đi lại hằng ngày. Ảnh: PV

Riêng phần mình, thị trường xe máy truyền thống được tin tưởng nhờ hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng đã phát triển lâu năm. Người tiêu dùng lúc này vẫn có đủ lựa chọn, từ những mẫu xe số phổ thông, xe tay ga tiện dụng đến xe côn tay thể thao và mô tô phân khối lớn, đáp ứng nhiều mức thu nhập, mục đích sử dụng và sở thích khác nhau.

Sức bật tăng của quý III cũng một phần đến từ việc tâm lý lo ngại về các biện pháp cấm xe xăng vào nội đô được dỡ bỏ phần nào, qua đó "cởi trói" doanh số các dòng xe xăng vốn bị ách tắc suốt từ giữa năm 2025.

Tuy nhiên, tăng trưởng tích cực chưa đồng nghĩa với sự tự tin từ phía các nhà sản xuất, trong bối cảnh mức tăng cơ học phần nào đến từ doanh số xuống thấp cùng kỳ năm ngoái - giai đoạn các biện pháp giảm phát thải được cho là cận kề.

Vì vậy, để đảm bảo kinh doanh ổn định, các nhà sản xuất lúc này bên cạnh không ngừng làm mới sản phẩm, còn tiếp tục thúc đẩy các phân khúc thị trường mới, đơn cử như các dòng xe có giá trị sử dụng và trải nghiệm cao hơn, từ xe số thể thao đến mô tô phân khối lớn.

Danh mục sản phẩm của các thành viên VAMM càng phản ánh rõ xu hướng này. Bên cạnh những mẫu xe phổ thông như Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius hay các dòng xe tay ga, các nhà sản xuất còn kinh doanh xe côn tay thể thao, mô tô đường trường, xe địa hình và những mẫu xe mang phong cách cổ điển.

Mẫu CB500 Hornet mang đậm phong cách chiến binh đường phố. Ảnh: PV

Một ví dụ tiêu biểu cho quý III vừa qua là Yamaha Exciter 155 VVA-TCS ra mắt tháng 7-2026. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Exciter hiện diện tại Việt Nam, Yamaha tiếp tục phát triển dòng xe côn tay thể thao với động cơ 155cc, công suất tối đa 18,5 mã lực và hộp số sáu cấp. Đáng chú ý, phiên bản mới được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và phanh chống bó cứng ABS, bên cạnh công nghệ van biến thiên VVA.

Trong tháng 10, Honda Việt Nam liên tiếp giới thiệu các sản phẩm mới, tập trung vào nhóm mô tô phân khối lớn. Ngày 2-10, hãng công bố mẫu GB350S (134,99 triệu đồng) nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với lịch bán ra từ ngày 15-10. Chưa hết, đến ngày 6-10, hãng tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của năm mẫu xe gồm CBR650R (269,9 triệu đồng), CB650R (261,9 triệu đồng), NX500 (213,59 triệu đồng), CB500 Hornet (199,99 triệu đồng) và CBR500R (209,99 triệu đồng).

Trong đó, GB350S là ví dụ cho chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên phong cách và bản sắc. Mẫu xe sử dụng động cơ 350cc, làm mát bằng không khí, có công suất tối đa 15,5kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/phút. Thiết kế kết hợp đèn pha tròn LED, bình xăng lớn, yên xe dạng đệm gân nổi và ống xả mang phong cách hoài cổ.

Trong khi đó, cả năm mẫu xe thể thao đều được trang bị hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch giúp đơn giản hóa thao tác điều khiển ly hợp. Thay đổi này càng cho thấy ý đồ đưa các sản phẩm "chơi" tiếp cận rộng rãi số đông.

Dĩ nhiên, việc ra mắt sản phẩm mới chưa đồng nghĩa với doanh số chắc chắn tăng. Hiệu quả thương mại còn phụ thuộc vào giá bán, khả năng tiếp cận khách hàng, chi phí sử dụng và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây cũng là thách thức khi các dòng mô tô phân khối lớn vẫn hướng đến nhóm khách hàng hẹp hơn đáng kể so với xe máy phổ thông.

Trong số các thành viên VAMM, Piaggio Việt Nam đang có giai đoạn kinh doanh khá trầm lắng, một phần vì thiếu vắng các thế hệ xe mới. Ảnh: Hoàng Linh

Dẫu vậy, doanh số quý III-2026 tăng 10,4% là cơ sở để nhìn nhận thị trường xe máy Việt Nam với góc nhìn tích cực hơn. Khi nhu cầu đi lại thực dụng tiếp tục song hành cùng mong muốn trải nghiệm và thể hiện cá tính, các nhà sản xuất vẫn có dư địa phát triển sản phẩm theo nhiều hướng.

Trong dài hạn, sức cạnh tranh của thị trường sẽ không chỉ được quyết định bởi số lượng mẫu xe mới, mà còn bởi khả năng biến đổi mới công nghệ thành giá trị thực tế cho người sử dụng. Dù sở hữu động cơ xăng hay mô tơ điện, một chiếc xe hai bánh chỉ phát triển thực chất khi có thể đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, mang đến sự an tâm khi vận hành và khơi gợi niềm vui cầm lái.