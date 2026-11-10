Nhu cầu sử dụng điện tại Lào Cai dự báo tăng mạnh

Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt hơn 3,97 tỷ kWh, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm trước. Công suất cực đại đạt 782 MW, dự kiến cả năm đạt khoảng 833 MW.

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Theo phương án dự báo cơ sở, đến năm 2030, công suất cực đại của tỉnh sẽ tăng lên 1.550 MW; ở kịch bản cao có thể đạt 1.718 MW.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 19 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, có nhu cầu sử dụng điện từ 5 MW trở lên, với tổng công suất đăng ký gần 517 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, Khu công nghiệp Võ Lao dự kiến có nhu cầu khoảng 200 MW; Nhà máy thép Lộc Linh gần 88 MW. Riêng 10 nhà đầu tư du lịch lớn tại Sa Pa có tổng nhu cầu sử dụng điện khoảng 70,8 MW.

Trước nhu cầu phụ tải tăng nhanh, việc đầu tư đồng bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp, đặc biệt tại các khu vực phát triển công nghiệp và du lịch, trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.