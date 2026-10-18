Nhu cầu phục hồi, giá gạo châu Á đồng loạt bứt phá

Thị trường nông sản thế giới tuần qua chứng kiến sự đối lập rõ rệt giữa các mặt hàng. Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu đồng loạt bứt phá. (Nguồn: VnEconomy)

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua ghi nhận xu hướng tăng giá đồng loạt tại các trung tâm xuất khẩu lớn do lo ngại về nguồn cung và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đã vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua do đồng Rupee mạnh lên và lo ngại về nguồn cung sụt giảm. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 384-389 USD/tấn, tăng so với mức 378-384 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng lên khoảng 385-390 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Mumbai cho biết giá lúa trong nước vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi sản lượng tại nhiều bang đã sụt giảm do lượng mưa thấp hơn mức trung bình.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng vọt lên mức 440-450 USD/tấn - mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Con số này cũng tăng so với mức 420-430 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho hay thị trường xuất hiện thông tin Philippines sẽ khởi động lại các đợt mua gạo từ Việt Nam kể từ tháng 11/2026. Giới quan sát nhận định hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến sẽ rất sôi động trong phần còn lại của năm nay và mục tiêu xuất khẩu 8 triệu tấn gạo trong năm 2026 hoàn toàn có thể đạt được.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 480 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 10/9, so với mức 465-468 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết sự xuất hiện của các tàu vận tải đến nhận hàng cùng hoạt động thu mua bổ sung của các nhà xuất khẩu khi vụ thu hoạch phụ sắp kết thúc đã đẩy giá đi lên.

Tuy nhiên, Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan lưu ý xuất khẩu gạo của nước này có thể không đạt mục tiêu 7 triệu tấn trong năm nay do áp lực cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Pakistan và nhu cầu suy yếu từ các thị trường chủ chốt.