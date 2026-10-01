Nhu cầu ô tô điện cũ tại Pháp tăng hơn 200%

Lượng tìm kiếm xe điện cũ trên nền tảng La Centrale có thời điểm tăng tới 214%, tương đương hơn 130.000 lượt, vào ngày 20/9. Ảnh: TTXVN

Giá trung bình của một chiếc ô tô cũ tại Pháp, tính cả xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong, đã vượt ngưỡng 20.000 euro trong quý III/2026, lên 20.990 euro, so với 19.990 euro trong quý II. Theo La Centrale, nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu đối với xe điện tăng mạnh.

Lượng tìm kiếm xe điện cũ trên nền tảng này có thời điểm tăng tới 214%, tương đương hơn 130.000 lượt, vào ngày 20/9 so với ngày 28/2, thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu.

Việc căng thẳng tại khu vực này tác động tới các tuyến vận tải dầu mỏ, trong đó có nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz và những diễn biến liên quan đến eo biển Bab el-Mandeb, đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, đặc biệt trong tháng 9.

Theo Guillaume-Henri Blanchet, Tổng giám đốc La Centrale, làn sóng quan tâm tới xe điện cũ xuất hiện gần như ngay lập tức từ tháng 3. Trong bối cảnh khoảng ba phần tư số ô tô được bán tại Pháp là xe đã qua sử dụng, sự thay đổi trong nhu cầu đang tác động rõ rệt đến thị trường.

Giá trung bình xe điện cũ đạt 25.593 euro trong quý III, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các loại động cơ. Trong khi đó, xe chạy xăng và diesel có giá trung bình dưới 18.000 euro, cho thấy thị trường ô tô cũ đang hình thành sự phân hóa rõ rệt.

Nhu cầu tăng nhanh cũng khiến nguồn cung xe điện cũ giảm mạnh. Lượng xe điện được rao bán trên La Centrale giảm 32% trong vòng một năm. Đối với những mẫu xe có giá dưới 20.000 euro, mức giảm lên tới 48%, trong khi đây lại là phân khúc được phần lớn người mua quan tâm.

Theo một khảo sát của Ifop thực hiện cho La Centrale vào tháng 3/2025, đa số người Pháp dự kiến ngân sách tối đa khoảng 20.000 euro khi mua ô tô cũ.

Một trường hợp đáng chú ý là Renault Zoé, mẫu xe điện phổ biến và tương đối dễ tiếp cận. Số lượng xe được rao bán trên La Centrale đã giảm từ khoảng 4.500 chiếc xuống chỉ còn 640 chiếc trong một năm, tương đương mức giảm 86%. Trong khi đó, giá trung bình của Zoé tăng 25%, lên 14.985 euro.

Theo La Centrale, chi phí sử dụng đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe. Chẳng hạn, chi phí sạc đầy một chiếc Renault Zoé được ước tính khoảng 15 euro, trong khi để đổ đầy nhiên liệu cho một chiếc Renault Clio chạy diesel có thể lên tới khoảng 100 euro. Khi giá xăng dầu tăng, khoảng cách chi phí vận hành này càng trở nên đáng chú ý.

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu mà còn tính toán chi phí sử dụng trong suốt vòng đời phương tiện. Điều này có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với xe điện cũ, đặc biệt ở những mẫu có giá dưới 20.000 euro.

Tuy nhiên, nguồn cung xe điện cũ giá phải chăng hiện vẫn hạn chế. Theo La Centrale, tình hình có thể được cải thiện từ năm 2027, khi những chiếc xe được đưa ra thị trường trong đợt leasing xã hội đầu tiên năm 2024 bắt đầu kết thúc hợp đồng thuê dài hạn 3 năm và quay trở lại thị trường xe cũ.

Sự kết hợp giữa giá nhiên liệu cao, chi phí vận hành thấp hơn và nguồn cung xe điện cũ ngày càng được quan tâm đang tạo ra một chuyển động đáng chú ý trên thị trường ô tô Pháp. Nếu nguồn cung được bổ sung đáng kể từ năm 2027, phân khúc xe điện đã qua sử dụng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.