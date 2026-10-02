Nhu cầu nhân lực trẻ tăng mạnh

Tuy nhiên, cùng với nhu cầu tuyển dụng tăng, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kỹ năng, khả năng thích ứng công nghệ và năng lực thực hành.

Dữ liệu từ nền tảng hướng nghiệp và tìm việc VietnamWorks và Upzi công bố mới đây cho thấy, khoảng 30% nhà tuyển dụng có kế hoạch tuyển dụng người mới ra trường trong năm 2026. Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng nhóm nhân sự này tăng liên tục qua các năm; riêng nửa đầu năm 2026 tăng 180% so với cùng kỳ năm 2023.

Xu hướng này cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng nhu cầu bổ sung lực lượng nhân sự trẻ, dễ đào tạo và có khả năng thích ứng nhanh. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực và thiếu hụt kỹ năng, tuyển dụng người trẻ được xem là một hướng đầu tư dài hạn, vừa bổ sung nguồn lực, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp đào tạo nhân sự theo yêu cầu thực tế.

Xu hướng tuyển dụng cho thấy doanh nghiệp đang gia tăng nhu cầu bổ sung lực lượng nhân sự trẻ. Ảnh: PV

Lợi thế của lao động trẻ càng rõ hơn khi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang nhanh chóng thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện công việc. Khả năng tiếp cận công nghệ mới, học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc linh hoạt đang trở thành những yếu tố được doanh nghiệp chú trọng.

Tại Hà Nội, nhu cầu này cũng thể hiện khá rõ qua các phiên giao dịch việc làm diễn ra trong tháng 9. Tại phiên giao dịch việc làm lưu động tại cụm các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 675/1.276 chỉ tiêu nhóm lao động từ 30 tuổi trở xuống, chiếm gần 52,9%. Tại phiên giao dịch việc làm lưu động cụm xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng, Thuận An, nhóm tuổi này chiếm 1.845/3.773 chỉ tiêu tuyển dụng, tương đương gần 49%.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, lao động trẻ có lợi thế về sức khỏe, khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc, sự năng động và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về thời gian, cường độ cũng như điều kiện làm việc của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ hội việc làm mở rộng không đồng nghĩa mọi lao động trẻ đều dễ dàng tìm được công việc phù hợp. Khoảng cách giữa yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực thực tế của người lao động vẫn hiện hữu, nhất là ở kỹ năng mềm, kỹ năng số, khả năng giải quyết vấn đề và kinh nghiệm thực hành.

Thực tế cho thấy, bằng cấp ngày càng khó trở thành yếu tố duy nhất quyết định khả năng đáp ứng công việc. Trong môi trường sản xuất, kinh doanh thay đổi nhanh, doanh nghiệp cần những nhân sự không chỉ “biết” mà còn phải “làm được”: biết phối hợp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và chủ động thích ứng với yêu cầu mới.

Đáng chú ý, sự phát triển nhanh của AI đang tiếp tục làm thay đổi cấu trúc kỹ năng trên thị trường lao động. Những công việc thiên về thao tác nghiệp vụ có xu hướng được tự động hóa, trong khi năng lực sử dụng công nghệ, phân tích thông tin, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề ngày càng được coi trọng.

Thị trường lao động năm 2026 vì thế đang đặt ra một yêu cầu kép: Cơ hội việc làm cho người trẻ tăng, nhưng chuẩn năng lực cũng tăng nhanh. Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp không chỉ giúp người trẻ tìm được việc làm phù hợp mà còn quyết định khả năng phát huy lợi thế của nguồn nhân lực trẻ trong quá trình chuyển đổi công nghệ và thay đổi mô hình việc làm.