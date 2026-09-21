Nhu cầu lưu trú ven sông Hàn khi nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng an cư

Năm 2019, anh Travis Carrasquillo (quốc tịch Mỹ) đến Hà Nội làm việc. Sau 4 năm, anh quyết định chuyển vào sinh sống tại căn hộ ven sông Hàn (Đà Nẵng) và duy trì làm việc online.

“Từng nhiều lần đến Đà Nẵng du lịch, tôi chỉ mong được làm việc tại đây. Thiên nhiên, con người, hoạt động giải trí, ẩm thực, chi phí sinh hoạt và đặc biệt là cộng đồng quốc tế … đều không có gì để chê”, anh Travis chia sẻ.

Thành phố “gây thương nhớ”

Travis chỉ là một trong số nhiều người nước ngoài chọn Đà Nẵng làm nơi an cư. Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận lượng người nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc tăng 25% so với năm trước. Với hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, Đà Nẵng lọt top địa phương có lượng người nước ngoài cư trú đông nhất cả nước. Tháng 7, Forbes cũng đưa thành phố này vào danh sách điểm đến nghỉ hưu hấp dẫn trên thế giới.

Đà Nẵng vươn mình thành chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Sức hút của Đà Nẵng với cộng đồng quốc tế còn được củng cố bởi định hướng phát triển hạ tầng dài hạn. Thành phố đang thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời hướng tới mô hình “đô thị 15 phút”, gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng theo định hướng TOD và TAD, để người dân có thể nhanh chóng tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Nhà ga quốc tế T2 được đầu tư nâng công suất lên khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm, tăng cường kết nối Đà Nẵng với thế giới.

Theo các chuyên gia,Đà Nẵng hội đủ những điều kiện cần thiết để chuyển từ điểm đến du lịch thành nơi sinh sống, làm việc dài hạn của cộng đồng toàn cầu. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế - mức dẫn đầu cả nước.

Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh đó, khu vực ven sông Hàn ngày càng chứng minh vị thế “tọa độ vàng” hút du khách. Đây là trung tâm du lịch, giải trí và lưu trú sôi động bậc nhất thành phố, đồng thời là nơi tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF - “thỏi nam châm” hút khách của Đà Nẵng.

Khi đô thị biển trở thành nơi làm việc, nghỉ dưỡng và sinh sống của cộng đồng quốc tế, nhu cầu “ở đâu” cũng bắt đầu thay đổi: Từ căn phòng ở vài đêm đến không gian sống đầy đủ tiện ích và mang tới trải nghiệm thân mật như đang ở nhà.

Nhiều người dân và du khách đổ về hai bờ sông Hàn chiêm ngưỡng Lễ hội DIFF. Ảnh: Ánh Dương.

Đó cũng là lý do bất động sản ven sông Hàn đang thiết lập mặt bằng giá bán và giá thuê cao hàng đầu thị trường. Ghi nhận tại tòa The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence, giá thuê căn hộ khoảng 18-42 triệu đồng/tháng tùy diện tích.

Symphony 5 chọn đúng “điểm rơi”

Symphony 5, tòa tháp cuối cùng thuộc quần thể Sun Symphony Residence, xuất hiện không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ mới ven sông Hàn, mà còn tái định nghĩa chuẩn sống thượng lưu tại trung tâm Đà thành. Tọa lạc tại lõi trung tâm trên trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt, cư dân dễ dàng kết nối với biển Mân Thái, Mỹ Khê, Da Nang Downtown và sân bay quốc tế.

Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của Sun Symphony Residence, hưởng trọn nhịp sống sôi động của sông Hàn. Ảnh phối cảnh.

Với vị trí đắc địa, Symphony 5 kiến tạo trải nghiệm sống độc bản cho cư dân thượng lưu. Tòa tháp sở hữu tầm nhìn panorama hướng sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước và khu trung tâm thành phố. Cư dân vừa dễ dàng hòa vào nhịp sống lễ hội sôi động ven sông, vừa bảo lưu sự riêng tư của không gian sống cao cấp.

Bên trong tòa tháp, hệ thống gần 20 tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng gồm phòng gym, spa, bể bơi đến yoga và sky garden trên tầng 27. Bên ngoài là khoảng 19.000 m2 cảnh quan xanh với công viên thể thao, công viên ven sông, Central Park và bến du thuyền. Cùng với đó là cộng đồng cư dân của các tòa S1, S2, S3, Sun Symphony Residence đang ngày một đông đúc, tạo sức sống sôi động tại bờ đông sông Hàn.

Hệ tiện ích đa dạng và hiện đại tại Symphony 5 mở ra bài toán khai thác lưu trú đầy tiềm năng. Ảnh phối cảnh.

Với nhà đầu tư, Symphony 5 mang đến khả năng tiếp cận đa dạng nguồn khách: Chuyên gia quốc tế, doanh nhân, người làm việc từ xa, khách công vụ, khách du lịch có mức chi tiêu cao. Điều này giúp bài toán khai thác lưu trú có thêm nhiều đáp án, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch.

“Khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng đang bước qua ranh giới của điểm đến du lịch để trở thành nơi sống lâu dài của những người ‘phải lòng’ thành phố này. Symphony 5 được kỳ vọng ‘giải cơn khát’ căn hộ ven sông Hàn cho cả người có nhu cầu ở thực lẫn giới kinh doanh lưu trú”, đại diện Sun Property chia sẻ.