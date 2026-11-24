Theo BofA Global Research, doanh số bán xe tải điện ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất của xe điện và là nhà sản xuất pin cung cấp năng lượng cho chúng, đạt 600.000 chiếc trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 45%, chiếm 30% doanh số bán hàng ở các kích cỡ xe tải.

Tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận đối với xe tải hạng nặng, loại xe có pin lớn nhất chứa nhiều lithium nhất, với doanh số tăng 68% lên 262.000 chiếc.

Mặc dù vẫn còn nhỏ so với xuất khẩu ô tô, nhưng xuất khẩu xe tải điện hạng nặng của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi lên 16.823 chiếc trong 4 tháng sau khi Mỹ-Israel tấn công Iran khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy. Khoảng một nửa nhu cầu xe điện Trung Quốc đến từ khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nơi chi phí nhiên liệu cao hơn đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về xe điện.

Những chiếc xe tải điện do Trung Quốc chế tạo - Ảnh: Reuters

Xe tải điện trên toàn cầu được dự báo sẽ sử dụng gần 7% nguồn cung lithium trong năm nay và 12% vào năm 2030 - tương đương với nhu cầu từ 11,5 triệu ô tô điện chạy pin, theo ước tính của YJ Lee, nhà quản lý quỹ tại Arcane Green Metal Fund có trụ sở tại Singapore, chuyên đầu tư vào các dự án lithium nhận định với hãng tin Reuters.

Thị trường lithium nổi tiếng là không ổn định và đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay bởi những cú sốc chính sách, bao gồm cả lệnh hạn chế xuất khẩu của Zimbabwe và sự chậm trễ cấp phép tại một mỏ lớn của Trung Quốc, cũng như hoạt động giao dịch đầu cơ.