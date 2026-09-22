Nhu cầu lao động tay nghề cao giai đoạn 2026-2030 ở Hưng Yên sẽ tăng mạnh

Học sinh, sinh viên tham quan thực tế tại nhà máy trong KCN Liên Hà Thái (tỉnh Hưng Yên).

Dự báo nhu cầu lao động tăng mạnh

Theo ông Nguyễn Phúc Hiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, tốc độ công nghiệp hóa, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn đang diễn ra mạnh mẽ, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

Quá trình này tạo nhu cầu tuyển dụng lớn, tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện, điện tử, cơ khí, điện lạnh, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Phúc Hiến, trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến có khoảng 17.000 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, kéo theo nhu cầu tuyển dụng toàn tỉnh trong giai đoạn này dự kiến tăng thêm hơn 180.000 lao động, bình quân trên 37.000 lao động mỗi năm.

Trong đó, khu vực kinh tế và các khu công nghiệp cần hơn 120.000 lao động, chiếm trên 65,3% tổng nhu cầu. Khu vực ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp cần khoảng 64.000 lao động, chiếm khoảng 34,7%.

Ông Nguyễn Phúc Hiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên

Những con số trên cho thấy thị trường lao động Hưng Yên trong những năm tới không chỉ cần thêm nhân lực về số lượng mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng với công nghệ.

Đặc biệt, các ngành chế biến, chế tạo, điện - điện tử, cơ khí, công nghệ cao và dịch vụ hỗ trợ sản xuất sẽ cần lực lượng lao động được đào tạo bài bản, đáp ứng môi trường sản xuất hiện đại.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, dự báo cung - cầu lao động là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đào tạo, định hướng nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Việc kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế tình trạng đào tạo chưa sát nhu cầu tuyển dụng.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động

Theo ông Lê Văn Côn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên (Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên), kết nối cung - cầu lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Hằng năm, Trung tâm tổ chức thu thập, cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin về việc làm, ngành nghề và yêu cầu tuyển dụng cho người lao động. Cùng với đó, Trung tâm đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Từ năm 2021, đơn vị triển khai đưa thông tin thị trường lao động vào các trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX. Mỗi năm, Trung tâm tổ chức khoảng 5.000 - 7.000 lượt hoạt động tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Ông Lê Văn Côn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên (Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Đinh Chiến

Trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm thực hiện khoảng 60.000 - 100.000 lượt tư vấn mỗi năm, hỗ trợ người lao động tiếp cận doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Việc kết nối doanh nghiệp với người lao động được thực hiện thông qua ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, tư vấn trực tiếp và cung cấp thông tin tuyển dụng. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, kỹ năng đối với người lao động.

Bên cạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm còn thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi năm, đơn vị tư vấn, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 15.000 - 20.000 lao động. Đây cũng là nhóm lao động có nhu cầu tìm việc, đào tạo lại hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Côn, hệ thống cơ sở đào tạo trên địa bàn chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề của người lao động. Vì vậy, Trung tâm đang tăng cường kết nối với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề, trở lại thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

“Muốn đào tạo sát với nhu cầu thực tế thì trước hết phải có thông tin đầy đủ về thị trường lao động”, ông Lê Văn Côn nhấn mạnh.

Thu hẹp khoảng cách đào tạo và tuyển dụng

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên Lê Văn Côn, các cơ sở đào tạo cần chủ động phối hợp, tiếp nhận thông tin về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, vị trí việc làm và yêu cầu kỹ năng của doanh nghiệp. Trên cơ sở này, các trường có thể điều chỉnh ngành nghề, chương trình và quy mô đào tạo phù hợp.

Đồng thời, các sở, ban, ngành, ban quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, kế hoạch tuyển dụng và nhu cầu đào tạo.

Từ nguồn dữ liệu được cập nhật, Trung tâm sẽ tổng hợp, phân tích và dự báo xu hướng thị trường lao động; đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp xây dựng giải pháp phát triển nhân lực phù hợp.

Trong bối cảnh Hưng Yên đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư và phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ có yêu cầu cao về kỹ thuật, việc hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý - Trung tâm Dịch vụ việc làm - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp - người lao động được xem là cần thiết.

Thông tin thị trường lao động được cập nhật kịp thời sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng; qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Hưng Yên trong giai đoạn 2026-2030.