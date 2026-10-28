Nhu cầu điện Việt Nam tăng mạnh, hydrogen sạch vẫn đắt gấp 2,5 - 4,5 lần

Tại Diễn đàn “Năng lượng sạch cho kỷ nguyên tăng trưởng mới” ngày 27/10, các chuyên gia nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: M.T.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đại diện Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), giai đoạn 2016 - 2025, sản lượng điện thương phẩm của Việt Nam tăng bình quân 7,6% mỗi năm, trong khi công suất cực đại tăng 6,9%.

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 288 tỷ kWh, công suất cực đại khoảng 54 GW. Dự báo nhu cầu năng lượng sơ cấp sẽ tăng lên 110 - 122 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030 và 186 - 207 triệu tấn vào năm 2050.

Trong cơ cấu sản lượng điện năm 2025, nhiệt điện than vẫn chiếm trên 30%, trong khi điện mặt trời và điện gió lần lượt đóng góp khoảng 19% và 7%.

Việc gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, lưu trữ và điều độ hệ thống điện nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định.

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), cho rằng phát triển năng lượng sạch cần gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo ông, chính sách, hạ tầng, nguồn vốn và nhu cầu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp cần được kết nối để phát huy hiệu quả đầu tư.

Hydrogen xanh có giá thành 5 - 7 USD/kg

Đề cập triển vọng phát triển hydrogen sạch, PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch VCEA, cho biết Việt Nam hiện sản xuất khoảng 500.000 tấn hydrogen mỗi năm, gần như toàn bộ có nguồn gốc từ than và khí tự nhiên.

Nguồn hydrogen chủ yếu phục vụ ngành phân bón và lọc hóa dầu. Trong đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có sản lượng khoảng 138.000 - 139.000 tấn/năm, Đạm Phú Mỹ khoảng 97.500 tấn và Đạm Cà Mau khoảng 89.700 tấn.

Đáng chú ý, Việt Nam chưa có dự án hydrogen xanh hoặc hydrogen xanh lam quy mô thương mại đi vào vận hành.

Theo PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, giá thành hydrogen xanh tại Việt Nam hiện được ước tính khoảng 5 - 7 USD/kg, trong khi hydrogen xám chỉ khoảng 1,5 - 2 USD/kg, tương đương mức chênh lệch 2,5 - 4,5 lần.

Khoảng cách giá lớn khiến các dự án hydrogen sạch gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn và huy động vốn.

Bên cạnh đó, hạ tầng lưu trữ, vận chuyển hydrogen tại Việt Nam còn hạn chế, trong khi khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ đầu tư chưa đồng bộ.

Dù vậy, Việt Nam có lợi thế về tiềm năng điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và vị trí địa lý gần các thị trường nhập khẩu hydrogen lớn tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Để thúc đẩy thị trường, chuyên gia đề xuất tập trung hỗ trợ một số dự án tiên phong trong giai đoạn 2026 - 2028, đồng thời nghiên cứu cơ chế tài chính hỗn hợp, ưu đãi đầu tư và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, vận chuyển hydrogen.

Mục tiêu phát triển đến 16.300 MW pin lưu trữ vào năm 2030

Cùng với hydrogen sạch, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác điện gió và điện mặt trời.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc CTCP Công nghiệp GG (GG Power), cho biết BESS có khả năng tích trữ điện khi nguồn cung dồi dào và phát trở lại vào thời điểm nhu cầu tăng cao, qua đó hỗ trợ cân bằng hệ thống điện và hạn chế cắt giảm công suất năng lượng tái tạo.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khoảng 10.000 - 16.300 MW công suất pin lưu trữ đến năm 2030.

Tuy nhiên, để thu hút đầu tư, cần hoàn thiện cơ chế doanh thu, thanh toán dịch vụ lưu trữ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án phân bổ rủi ro.

Ở một hướng khác, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đề cập vai trò của điện hạt nhân trong bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục cho các ngành công nghệ chiến lược.

Theo các chuyên gia, phát triển năng lượng sạch cần được thực hiện đồng bộ giữa nguồn phát, lưới truyền tải, công nghệ lưu trữ và nhu cầu tiêu thụ. Trong đó, khả năng cung ứng điện ổn định với chi phí hợp lý là yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn.