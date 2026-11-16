Nhu cầu điện từ AI thúc đẩy điện hạt nhân, giá uranium lập kỷ lục

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), cùng những bất ổn tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, đang tạo thêm động lực cho xu hướng này.

Theo công ty tư vấn nhiên liệu hạt nhân TradeTech, tính đến cuối tháng 10, giá uranium trong các hợp đồng dài hạn đạt 99 USD/pound, tăng 2,1% so với tháng trước. Mức giá này vượt kỷ lục 95 USD/pound được thiết lập vào cuối những năm 2000, đồng thời là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu tương đương được theo dõi vào năm 1996.

TRUNG TÂM DỮ LIỆU TOÀN CẦU TIÊU THỤ 945 TWH ĐIỆN VÀO NĂM 2030

Bà Treva Klingbiel, Chủ tịch TradeTech, cho biết những công bố về kế hoạch gia tăng công suất phát điện hạt nhân trên toàn cầu, cùng các cam kết chính sách hỗ trợ lĩnh vực này, đang khiến các nhà cung cấp có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán. Không chỉ giá bán, các điều khoản và điều kiện hợp đồng vốn trước đây có lợi hơn cho bên mua cũng đang được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn.

Đằng sau đà tăng giá uranium là sự thay đổi trong triển vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Trong đó, AI đang trở thành một yếu tố thúc đẩy đáng kể khi các trung tâm dữ liệu cần lượng điện ngày càng lớn để vận hành hệ thống máy chủ, xử lý dữ liệu và duy trì các dịch vụ số.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu dự kiến đạt 945 terawatt giờ (TWh) vào năm 2030, cao hơn gấp đôi mức khoảng 415 TWh của năm 2024.

Tại Mỹ, nơi hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu đang diễn ra sôi động, xu hướng các doanh nghiệp tự bảo đảm nguồn phát điện riêng ngày càng phổ biến do lo ngại thiếu hụt điện. Ông Kenichi Onishi, nhà nghiên cứu điều hành tại Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản, cho biết mô hình này đang được các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu quan tâm.

Theo đó, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào lưới điện hiện hữu, các doanh nghiệp tìm cách chủ động nguồn cung thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán điện hoặc đầu tư trực tiếp vào các dự án phát điện.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Amazon và Google đang tìm kiếm những phương án bảo đảm nguồn điện dài hạn. Những động thái được triển khai bao gồm ký hợp đồng mua điện từ các nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, khởi động lại các cơ sở hạt nhân đã ngừng vận hành và đầu tư vào các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).

Điều này cho thấy điện hạt nhân không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ an ninh năng lượng quốc gia mà còn trở thành một lựa chọn chiến lược đối với các doanh nghiệp công nghệ đang cần nguồn điện lớn, liên tục và ổn định để phục vụ hạ tầng AI.

ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐIỆN HẠT NHÂN

Bên cạnh nhu cầu điện tăng nhanh từ AI, những rủi ro đối với hoạt động cung ứng nhiên liệu do căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến nhiều quốc gia xem xét lại vai trò của điện hạt nhân trong cơ cấu năng lượng.

Nhật Bản là một trường hợp đáng chú ý. Là quốc gia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu, Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức về chi phí và tính ổn định của nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, khả năng phát điện liên tục và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đang khiến giá trị kinh tế của điện hạt nhân được đánh giá lại.

Theo ước tính công bố hồi tháng 10 của Diễn đàn Công nghiệp Hạt nhân Nhật Bản (Japan Atomic Industrial Forum), việc vận hành một nhà máy điện hạt nhân có thể giúp giảm từ 51 tỷ đến 72,5 tỷ yen (tương đương khoảng 319-453 triệu USD) chi phí nhiên liệu hóa thạch.

Ước tính này dựa trên giả định chi phí phát điện khoảng 6 yen/kWh đối với nhà máy nhiệt điện than và 9 yen/kWh đối với nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG). Nếu tính theo mặt bằng giá nhiên liệu thực tế hiện nay, khoản tiết kiệm có thể còn lớn hơn.

Những yếu tố trên đang tạo thêm động lực cho việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động, cũng như phát triển các dự án mới. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu uranium trên toàn cầu trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, khả năng mở rộng nguồn cung uranium lại không thể theo kịp tốc độ gia tăng nhu cầu trong ngắn hạn. Việc phát triển một mỏ uranium mới có thể mất từ 10 đến 20 năm, từ quá trình thăm dò, đánh giá trữ lượng đến xây dựng cơ sở khai thác và đưa vào vận hành.

Mặc dù trữ lượng uranium toàn cầu được đánh giá là dồi dào, hoạt động sản xuất hiện tập trung tại một số quốc gia, trong đó Kazakhstan là một trong những nhà cung cấp chủ chốt. Sự tập trung này khiến thị trường dễ chịu tác động khi xảy ra gián đoạn khai thác hoặc những thay đổi trong chính sách cung ứng.

Ông Jonathan Hinze, Chủ tịch công ty nghiên cứu uranium UxC, cảnh báo những lo ngại về khả năng đáp ứng nguồn cung sẽ trở nên rõ rệt trong thập niên 2030, khi các mỏ mới cần được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo ông, việc đầu tư phát triển các mỏ uranium mới có ý nghĩa then chốt đối với khả năng cân đối cung cầu trong tương lai.

Tại Nhật Bản, ông Mitsuyoshi Hasegawa, người phụ trách chiến lược nhiên liệu hạt nhân tại công ty điện lực Kansai Electric Power, cũng cho rằng những lo ngại về nguy cơ mất cân đối cung cầu trong tương lai khiến triển vọng mua sắm nhiên liệu hạt nhân khó có thể lạc quan.

Để giảm thiểu rủi ro, Kansai Electric Power đang triển khai chiến lược bảo đảm nguồn cung ổn định và hiệu quả kinh tế thông qua các hợp đồng dài hạn, đa dạng hóa nguồn cung và tham gia vào các hoạt động ở khâu thượng nguồn của chuỗi cung ứng nhiên liệu.

Những lo ngại về nguồn cung cũng đang tác động đến thị trường giao dịch uranium giao ngay. Theo UxC, giá uranium giao ngay hiện đạt 92,50 USD/pound, mức cao nhất trong vòng 9 tháng.