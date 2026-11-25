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Theo ấn bản mới nhất của Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới (World Energy Outlook), nhu cầu điện toàn cầu được dự báo tăng mạnh trong hơn hai thập kỷ tới. Động lực của sự gia tăng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự phát triển của AI và nhu cầu làm mát không gian trong nhà ngày càng lớn.

IEA cho biết biến đổi khí hậu đang đẩy nhiệt độ lên cao, trong khi mức sống trên toàn cầu tiếp tục được cải thiện. Vì vậy, lượng điện dùng cho hoạt động làm mát hiện đã vượt lượng điện phục vụ sưởi ấm.

Đồ họa dưới đây sử dụng số liệu từ báo cáo của IEA, thể hiện nhu cầu điện năm 2025 và dự báo đến năm 2050 tại 7 khu vực. Dự báo được xây dựng theo kịch bản tính đến những chính sách đã được xác nhận, công bố hoặc đang đề xuất.

Tổng nhu cầu điện toàn cầu được dự báo tăng từ 28.576 TWh năm 2025 lên 51.593 TWh vào năm 2050. Xét theo tốc độ, châu Phi và Trung Đông dẫn đầu với mức tăng lần lượt là 174% và 105%. Tuy nhiên, hai khu vực này hiện chỉ chiếm chưa đến 10% nhu cầu điện toàn cầu.

Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương vốn đã là khu vực tiêu thụ điện lớn nhất thế giới. Nhu cầu tại đây được dự báo tăng 93% trong giai đoạn 2025-2050, lên 29.374 TWh và chiếm khoảng 57% tổng nhu cầu điện toàn cầu vào giữa thế kỷ.

Châu Âu cũng được dự báo ghi nhận mức tăng đáng kể, với nhu cầu điện tăng 67%, từ 3.556 TWh năm 2025 lên 5.930 TWh vào năm 2050.

Trong năm 2025, các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn một nửa lượng điện tiêu thụ trên toàn cầu. Tỷ trọng của khu vực này tăng nhanh so với mức khoảng 1/4 vào năm 2000, chủ yếu do nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh.

Năm 2010, Trung Quốc chiếm 20% lượng điện tiêu thụ toàn cầu. Đến năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên 34%. Dù dân số Trung Quốc không còn tăng, mức sống ngày càng cao vẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện.

Trong khi đó, dân số tại nhiều nước lớn khác ở châu Á được dự báo còn tăng đến nửa sau thế kỷ. Do đó, nhu cầu điện tại những nước này có thể sẽ tiếp tục đi lên cùng quá trình gia tăng dân số và phát triển kinh tế.

Châu Á đang sử dụng ngày càng nhiều năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, do nhu cầu điện quá lớn, nhiều nơi trong khu vực vẫn phải phụ thuộc vào điện than. Trung Quốc là ví dụ điển hình khi đồng thời mở rộng mạnh cả năng lượng tái tạo lẫn công suất điện than.

Dù vẫn tiếp tục xây dựng các nhà máy điện than, lượng phát thải của Trung Quốc được dự báo bắt đầu giảm trong thời gian tới, nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Tại các nước châu Á khác, quá trình phát triển diễn ra ở những giai đoạn khác nhau, khiến lượng phát thải ở khu vực này được dự báo tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ trọng của từng nước trong tổng lượng phát thải của khu vực và thế giới vẫn thấp hơn nhiều so với Trung Quốc.