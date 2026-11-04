Nhu cầu điện tăng, Lâm Đồng tính đầu tư loạt trạm biến áp mới

Theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4,378 tỷ kWh, tăng 8,38% so với cùng kỳ năm trước.

Công suất cực đại (Pmax) đạt 929,3 MW vào ngày 7/4, tăng 8,3% so với mức 858,1 MW của năm 2025. Ước tính cả năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 5,82 tỷ kWh, tăng 7,96% so với năm trước.

Ngành điện Lâm Đồng rà soát nhu cầu phụ tải, tính toán phương án đầu tư lưới điện giai đoạn 2027–2030.

Nhu cầu sử dụng điện tăng ở nhiều lĩnh vực. Trong cơ cấu phụ tải 9 tháng đầu năm, nhóm quản lý, tiêu dùng dân cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42,97%, tương ứng hơn 1,881 tỷ kWh.

Nhóm công nghiệp, xây dựng đạt hơn 1,071 tỷ kWh, chiếm 24,47%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 892,8 triệu kWh, chiếm 20,39%.

Đáng chú ý, nhóm hoạt động khác tăng 18,3%, chủ yếu do phát sinh các phụ tải mới như trạm sạc xe điện; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 10,72% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu điện tiếp tục mở rộng cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự xuất hiện của các loại hình phụ tải mới.

Áp lực cung ứng điện được dự báo rõ hơn trong giai đoạn 2027–2030. Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổng hợp sơ bộ 35 dự án đầu tư mới dự kiến phát sinh nhu cầu sử dụng điện, với tổng công suất đăng ký đến năm 2030 khoảng 4.610 MW.

Đây là cơ sở để ngành điện tiếp tục cập nhật, xây dựng kịch bản phụ tải theo từng năm, gắn với tiến độ triển khai và nhu cầu thực tế của từng dự án.

Qua rà soát, một số khu vực như xã Bảo Lâm 1, Hàm Kiệm và Lương Sơn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện từ hệ thống lưới điện hiện hữu, tùy theo quy mô phụ tải và điều kiện vận hành.

Trong khi đó, tại các địa bàn định hướng phát triển công nghiệp quy mô lớn như Sơn Mỹ, Trà Tân, hệ thống lưới điện cần được đầu tư mới, cải tạo và nâng cấp để bảo đảm khả năng cung cấp điện.

Các dự án lưới điện mới được tính toán gắn với quy hoạch và tiến độ phát triển công nghiệp tại địa phương.

Cụ thể, tại xã Bảo Lâm 1, ngành điện đang triển khai lắp đặt thêm một máy biến áp 110 kV công suất 40 MVA tại Trạm biến áp 110 kV Bảo Lâm, dự kiến hoàn thành đóng điện trong quý I/2027.

Tại khu vực Sơn Mỹ, để đáp ứng nhu cầu phát triển Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2, cần đầu tư 3 trạm biến áp 110 kV cùng các đường dây đấu nối. Ngành điện đồng thời kiến nghị triển khai Trạm biến áp 220 kV Sơn Mỹ nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng điện.

Ở xã Trà Tân, nhu cầu phát triển các khu công nghiệp cũng đặt ra yêu cầu đầu tư Trạm biến áp 110 kV Trà Tân và đường dây đấu nối. Đây là những hạng mục cần được tính toán gắn với quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án và khả năng phát sinh phụ tải thực tế.

Bên cạnh các công trình dự kiến đầu tư mới, một số dự án lưới điện đang được triển khai theo kế hoạch.

Trạm biến áp 110 kV Thung lũng Đại Dương và nhánh rẽ đấu nối dự kiến hoàn thành ngày 5/12/2026, phục vụ cấp điện cho Tổ hợp NovaWorld, Tổ hợp thương mại dịch vụ Thung lũng xanh (GREEN VALLEY) và phụ tải địa phương.

Công trình Trạm biến áp 110 kV Tân Đức cùng đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức dự kiến hoàn thành ngày 17/3/2027, phục vụ Khu công nghiệp Tân Đức và nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu phụ tải, việc cập nhật thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ các dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng điện tại từng địa phương được xác định là yêu cầu quan trọng.

Ngành điện dự kiến đầu tư thêm các trạm biến áp tại những khu vực có nhu cầu phụ tải lớn.

Công ty Điện lực Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp cung cấp thông tin, làm cơ sở đánh giá sát nhu cầu, xây dựng phương án cung ứng điện và kế hoạch đầu tư lưới điện giai đoạn 2027–2030.

Tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lâm Đồng sáng 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và ngành điện rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, chú trọng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và lĩnh vực có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.

Trên cơ sở đó, các đơn vị cần đánh giá, thống nhất kịch bản phát triển phụ tải, chuyển thông tin tổng hợp cho ngành điện làm căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng điện và đầu tư lưới điện. Kịch bản này cũng cần được rà soát, cập nhật định kỳ 6 tháng để kịp thời điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Đối với các dự án lưới điện, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Những công trình còn vướng mắc kéo dài cần được báo cáo cụ thể về Sở Công Thương và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý; các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục.

Ngoài việc phát triển lưới điện phục vụ sản xuất, tỉnh cũng đặt yêu cầu hoàn thiện cơ chế phát triển năng lượng tái tạo và phương án cung cấp điện cho đặc khu Phú Quý.

Sở Công Thương được giao tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027; đồng thời phối hợp xây dựng đề án cung cấp điện cho Phú Quý theo hướng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời mái nhà.

Đối với lưới điện nông thôn, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát những khu vực thực sự cấp thiết cần đầu tư, nâng cấp để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, làm cơ sở đề xuất bố trí nguồn vốn trong năm 2027.