Nhân viên Công ty Điện lực Bình Phú kiểm tra an toàn điện trên đường tỉnh lộ 10. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Những tháng cuối năm 2026, nhu cầu điện tại TP. Hồ Chí Minh tăng cao khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng tốc hoàn thành các đơn hàng và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trước áp lực phụ tải cao, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng lực vận hành, tăng cường cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế thành phố.

Doanh nghiệp đẩy mạnh tiết kiệm điện

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), sản lượng điện thương phẩm toàn thành phố từ đầu năm đến nay ước đạt 50,36 tỷ kWh, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiết kiệm ước đạt gần 3 tỷ kWh, tương đương 5,91% điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 2,6%, thấp hơn kế hoạch được giao. Đà phục hồi sản xuất, kinh doanh cùng nhu cầu điện sinh hoạt và nền nhiệt tiếp diễn nắng nóng đang tạo áp lực lớn đối với hệ thống điện, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đánh giá về diễn biến phụ tải trên địa bàn quản lý, ông Ngô Văn Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú (PC Bình Phú thuộc EVNHCMC) cho biết, nhu cầu sử dụng điện của khối doanh nghiệp đơn vị quản lý dự báo tăng khoảng 6-10% vào những tháng cuối năm. Nguyên nhân chủ yếu do các nhà máy gia tăng công suất để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm, đáp ứng đơn hàng trong kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo ông Thành, PC Bình Phú đang quản lý địa bàn có nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trong đó có hơn 260 khách hàng sử dụng điện lớn (có mức tiêu thụ trên 1 triệu kWh/tháng) nên vào dịp này, các đơn vị doanh nghiệp, nhà máy sản xuất thường tăng tốc chuẩn bị hàng hóa cho đợt cao điểm lễ, Tết. “Cùng vói đà tăng trưởng của các dòng phụ tải công nghiệp, yếu tố thời tiết nền nhiệt, nắng nóng cũng góp phần làm sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến”, ông Thành thông tin.

Còn với doanh nghiệp, ông Trương Tấn Nhựt, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn chính xác Duy Tân (Khu công nghiệp Tân Tạo) thì nguồn điện ổn định rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ giao hàng và hiệu quả sản xuất.

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Phú kiểm tra an toàn điện trên đường tỉnh lộ 10. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Do đặc thù và ứng dụng công nghệ tự động thực hiện khuôn mẫu chính xác nên đòi hỏi việc vận hành phải đảm bảo liên tục và nguồn điện phải đảm bảo an toàn, đặc biệt, từ nay đến cuối năm, đơn hàng sản xuất khuôn mẫu của doanh nghiệp tăng khoảng 20%. “Bởi nếu xảy ra sự cố mất điện đột ngột có thể làm hỏng sản phẩm khuôn đúc, hoặc phải cài lại toàn bộ quy trình làm mất nhiều thời gian, công sức và có khả năng gây thiệt hại nguyên liệu, phát sinh thêm chi phí khi khởi động lại máy”, ông Nhựt chia sẻ

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (chuyên sản xuất giày thể thao, du lịch), ông Thiều Quang Tuấn, Trưởng trạm điện 110 kV Pouyuen cho biết, áp lực chi phí năng lượng rất lớn, bình quân mỗi kỳ (khoảng 10 ngày) công ty phải trả tiền điện khoảng 13 – 14 tỷ đồng. Do vậy, Công ty đã chủ động điều chỉnh phương thức sản xuất, triển khai giải pháp tiết kiệm điện như: giảm 50% công suất chiếu sáng tại các khu vực công cộng, cắt giảm 50% số lượng thang máy vận hành, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên…

Doanh nghiệp cũng dịch chuyển một phần công đoạn tiêu thụ nhiều điện sang sau 22 giờ 00, tận dụng khung giờ thấp điểm; sẵn sàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) khi ngành điện đề nghị… “Chúng tôi xác định tiết kiệm điện không chỉ là thực hiện chủ trương của thành phố mà còn là giải pháp trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng đến phát triển bền vững”, ông Tuấn chia sẻ.

Cùng với điều chỉnh giờ sản xuất, nhiều doanh nghiệp khu công nghiệp Bình Dương, VSIP 1, 2, Sóng Thần, Hiệp Phước; khu chế xuất Linh Trung, khu công nghệ cao, đã và đang nâng cao ý thức tiết kiệm điện qua việc đầu tư, đối mới trang thiết bị máy móc theo hướng giảm tiêu hao năng lượng. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự dùng; xây dựng văn doanh nghiệp, thói quen tiết kiệm điện trong mỗi người lao động, góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đặc biệt, việc chủ động tối ưu quy trình sản xuất, tiết giảm điện năng, từng bước phát triển nguồn năng lượng tại chỗ không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần giảm áp lực phụ tải, cùng ngành điện bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm cuối năm.

Tăng năng lực cung ứng điện

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Phú hướng dẫn ông Trương Tấn Nhựt (giữa), Phó Giám đốc Công ty TNHH Khuôn chính xác Duy Tân (Khu công nghiệp Tân Tạo) về an toàn, tiết kiệm điện. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trước nhu cầu phụ tải tăng cao, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tập trung nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới phương thức quản lý, vận hành lưới điện, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất.

Ngành điện đẩy mạnh bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM) nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố trên đường dây, trạm biến áp; ứng dụng công nghệ sửa chữa Hotline để bảo dưỡng lưới điện đang mang tải mà không phải ngừng cung cấp điện cho khách hàng. Hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) cũng được khai thác để giám sát, điều khiển từ xa, nhanh chóng cô lập khu vực sự cố và khôi phục cấp điện cho các khu vực không bị ảnh hưởng.

Cùng với đầu tư công nghệ, ông Ngô Văn Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú cho biết thêm việc tổ chức lực lượng sửa chữa lưu động theo các cụm địa bàn nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý sự cố; phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian tối đa không quá 75 phút kể từ khi xảy ra sự cố trong khu vực quản lý.

Ngoài ra, PC Bình Phú cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến; rút ngắn thời gian cấp điện mới qua công tơ 1 pha và 3 pha không quá 3 ngày. Với trường hợp cần trồng trụ, thi công ngầm hoặc tăng cường trạm biến áp, thời gian giải quyết tối đa không quá 7 ngày làm việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.

Với dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh xác định bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định là nhiệm vụ hàng đầu; yêu cầu các đơn vị không thực hiện lịch ngắt điện công tác từ ngày 27 Tết đến hết mùng 6 Tết (trừ trường hợp xử lý sự cố đột xuất); đồng thời duy trì trực vận hành 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Không chỉ phục vụ khách hàng công nghiệp, ngành điện Thành phố còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, khảo sát chục hàng ngàn hộ gia đình, hỗ trợ các hộ khó khăn thay thế dây dẫn, bóng đèn tiết kiệm điện. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ mất an toàn, xử lý các tình huống thường gặp trong sinh hoạt, hướng đến mục tiêu sử dụng điện an toàn mọi lúc, mọi nơi.

Ông Ngô Văn Thành (người đứng), Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, cùng nhân viên Trung tâm điều khiển, quản lý điện từ xa Công ty Điện lực Bình Phú giám sát điều hành lưới điện tại Phòng Điều độ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo lãnh đạo EVNHCMC, ngành điện Thành phố luôn đặt ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là khách hàng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đối với khối khách hàng công nghiệp, EVNHCMC xác định phối hợp, chia sẻ thông tin về kế hoạch sản xuất và nhu cầu phụ tải dài hạn là cơ sở quan trọng để chủ động quy hoạch, đầu tư hạ tầng.

“EVNHCMC sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực vận hành và sẵn sàng đầu tư hạ tầng điện đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp chủ động thông báo kế hoạch mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ và dự báo nhu cầu sử dụng điện”, lãnh đạo EVNHCMC chia sẻ.

Đối với các dự án có nhu cầu phát triển nguồn điện 220 kV, lãnh đạo EVNHCM khuyến nghị doanh nghiệp cần thông tin trước tối thiểu 3 năm; với nguồn điện 110 kV, thời gian khuyến nghị tối thiểu là 2 năm để ngành điện phối hợp bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư lưới điện phù hợp.

Bên cạnh đó, các nhà máy cần chủ động lắp đặt hệ thống tụ bù, tuân thủ hành lang an toàn lưới điện và xây dựng phương án nguồn điện dự phòng cho những dây chuyền sản xuất quan trọng…

Với việc kết hợp đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực vận hành và tăng cường phối hợp với khách hàng, EVNHCMC hướng đến bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Đây cũng là nền tảng bảo đảm điện cho sản xuất cuối năm, góp phần củng cố an ninh năng lượng, tạo điều kiện để kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững.