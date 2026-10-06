Nhu cầu điện dự báo tăng 11,3% trong quý IV, EVN chuẩn bị nhiều phương án

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin về tình hình hoạt động tháng 9/2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Theo EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện toàn hệ thống trong 9 tháng đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025 (trong ảnh: lãnh đạo EVN kiểm tra công trường).

Nhiệt điện than chiếm gần một nửa sản lượng

Trong cơ cấu nguồn điện 9 tháng, nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 132,63 tỷ kWh, chiếm 49,9% tổng sản lượng.

Thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%. Các nguồn năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%, trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh và điện gió 10,85 tỷ kWh.

Nguồn tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, tương đương 3,9%.

Ở khâu truyền tải, sản lượng điện tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Dòng truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

267 công trình lưới điện được khởi công, đóng điện

Cùng với vận hành hệ thống, EVN đang đẩy nhanh đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Trong 9 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình lưới điện, gồm 2 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV. Đồng thời, 131 công trình được đóng điện, gồm 5 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV.

Riêng trong tháng 9, 11 công trình lưới điện 110-500kV được khởi công và 13 công trình được đóng điện.

Tại dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, tổ máy 1 đang chạy thử nghiệm, hướng tới phát điện thương mại cuối tháng 11. Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9 và dự kiến phát điện thương mại cuối tháng 12.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được thi công. Các dự án Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định.

Trong khi đó, Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Tỷ trọng huy động nguồn điện 9 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: gemini hỗ trợ).

Tăng tốc đầu tư hệ thống lưu trữ điện

EVN cũng đang đẩy nhanh đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), nhằm tăng khả năng điều tiết và hỗ trợ vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI đã hoàn thành 50MW BESS, trong khi EVNNPC hoàn thành 155MW và đặt mục tiêu hoàn thành 305MW trong tháng 10/2026.

Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 đang tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các hệ thống BESS tập trung tại miền Bắc, với quy mô lần lượt 550MW và 300MW.

Ở lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVN cho biết đã đưa đủ 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên môi trường trực tuyến. Tập đoàn đã hoàn thành đồng bộ dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện với Cổng Dịch vụ công quốc gia mới.

Đến nay, 4/12 dịch vụ điện toàn trình đã hoàn thành kiểm thử và được cung cấp chính thức. Với 8 dịch vụ còn lại, EVN đã sẵn sàng và đang chờ Cổng Dịch vụ công quốc gia mới hoàn thiện hệ thống.

EVN cũng đã hoàn thành đồng bộ thông tin hóa đơn tiền điện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kết nối ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN với VNeID.

Từ ngày 15/8/2026, số tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 được đưa vào sử dụng trên toàn quốc.

Quý IV, sản lượng điện dự kiến tăng 11,3%

Theo phương thức vận hành tháng 10 của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc quý IV/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước nhu cầu tiếp tục tăng cao, EVN yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO để cập nhật nhu cầu phụ tải, khả dụng của các nguồn điện và tình hình thủy văn, qua đó chủ động phương án cung ứng điện trong các tháng cuối năm và chuẩn bị cho năm 2027.

Các nhà máy thủy điện được yêu cầu theo dõi sát thời tiết, thủy văn, tích nước và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện phải hoàn thành đàm phán, ký hợp đồng nhiên liệu cho năm 2027, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ổn định dài hạn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được yêu cầu duy trì khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị và rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp, giảm nguy cơ sự cố.

Ở khâu phân phối, các tổng công ty và công ty điện lực sẽ phối hợp với NSMO để dự báo phụ tải, đánh giá tác động từ điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện.

Về nguồn điện, EVN đặt mục tiêu hoàn thành phát điện thương mại cả hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026; tiếp tục triển khai dự án LNG Quảng Trạch II và phấn đấu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được tập trung thi công, cùng với các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại một số nhà máy nhiệt điện.

Về lưới điện, EVN tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc tại khu vực Móng Cái cũng được đôn đốc để khởi công, hướng tới đưa vào vận hành trong quý II/2027.

EVN đồng thời đề nghị người dân và khách hàng tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Với điều hòa không khí, Tập đoàn khuyến nghị đặt nhiệt độ từ 27 độ C trở lên để giảm phụ tải và hạn chế nguy cơ sự cố hệ thống điện.