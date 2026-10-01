Nhu cầu điện cho AI thúc đẩy các dự án hàng chục tỷ USD

Ngày 1-10, Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai dự án điện khí trị giá 22,3 tỷ USD tại Encinal, bang Texas, để cung cấp điện trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu AI.

Reuters dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết dự kiến dự án bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2029.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công bố kế hoạch này tại Nhà Trắng ngày 30-9.

Một lò phản ứng của Constellation Energy. Ảnh: wikimedia commons

Đầu năm nay, chính quyền Mỹ công bố dự án nhà máy điện khí tại Ohio trị giá khoảng 33 tỷ USD, công suất 9,2 GW, do SB Energy, đơn vị thuộc SoftBank, vận hành.

Nhà máy nhằm bổ sung nguồn điện trong bối cảnh nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI tăng nhanh.

Dự kiến, trung tâm dữ liệu của SoftBank tại Ohio sẽ kết nối với nhà máy điện này. Trong giai đoạn đầu, trung tâm dự kiến tiêu thụ khoảng 800 MW điện, có chi phí 30-40 tỷ USD và hoàn thành đầu năm 2028.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu tăng từ 485 TWh năm 2025 lên khoảng 950 TWh năm 2030, tương đương khoảng 3% nhu cầu điện thế giới.

Riêng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI được dự báo có mức tiêu thụ điện tăng gấp 3 trong cùng giai đoạn.

IEA cho biết hoạt động huấn luyện và sử dụng mô hình AI có thể gây biến động phụ tải lớn và nhanh, làm tăng yêu cầu bảo đảm nguồn điện tin cậy.

Bên cạnh điện khí, các tập đoàn công nghệ cũng tìm đến điện hạt nhân. Microsoft ký thỏa thuận mua điện trong 20 năm, hỗ trợ kế hoạch tái khởi động một lò phản ứng đảo Three Mile Island của Pennsylvania, nhằm đáp ứng nhu cầu của các trung tâm dữ liệu.

Dù vậy, nhu cầu đăng ký cấp điện chưa phản ánh đầy đủ quy mô dự án sẽ được triển khai. Một số công ty điện lực đã giảm dự báo nhu cầu sau khi siết yêu cầu bảo đảm tài chính.

Giới bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo đầu tư thiếu có thể ảnh hưởng độ ổn định của lưới, còn xây dựng quá mức để phục vụ những dự án không thành hiện thực có thể khiến người sử dụng điện phải gánh chi phí.