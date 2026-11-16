Nhu cầu đầu tư tiết kiệm năng lượng một số ngành rất lớn, hơn 1,4 tỷ USD

Việc thành lập Quỹ là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nước; phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường các cơ chế khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ảnh minh họa: fptsmarthome

Để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang xây dựng có mức vốn điều lệ đề xuất là 500 tỷ đồng.

Theo hồ sơ dự thảo tờ trình về việc thành lập, tổ chức và hoạt động, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, nhu cầu năng lượng của đất nước đang tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên an ninh nguồn cung, đòi hỏi mức đầu tư cao cho công suất phát điện mới và làm gia tăng phát thải khí nhà kính.

Tiết kiệm năng lượng được xem là “giải pháp nhiên liệu đầu tiên”, có chi phí thấp nhất để giải quyết những thách thức này, song mức đầu tư hiện nay vào tiết kiệm năng lượng vẫn còn thấp hơn đáng kể so với tiềm năng kỹ thuật và kinh tế của nền kinh tế.

DỰ KIẾN QUỸ THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CÓ VỐN ĐIỀU LỆ 500 TỶ ĐỒNG

Theo dự thảo tờ trình, hiện nay, các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ít nhận được hỗ trợ về tín dụng, tài chính. Thực tế cho thấy một số bất cập cần được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực cho chuyển đổi công nghiệp xanh, bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam thời gian qua còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Doanh nghiệp sản xuất trong nước còn thiếu các cơ chế tài chính hỗ trợ tuân thủ các quy định xanh, làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam khi thâm nhập thị trường quốc tế.

Một trong những rào cản chính được Bộ Công Thương chỉ ra tại dự thảo tờ trình đó là hạn chế tiếp cận nguồn tài chính dài hạn với mức giá phù hợp, đặc biệt đối với dự án tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và xây dựng; nhận thức về rủi ro kỹ thuật và hiệu suất trong giới ngân hàng thương mại còn hạn chế.

Ngoài ra, quy mô dự án nhỏ, phân tán, dẫn đến chi phí giao dịch cao; năng lực của các nhà phát triển dự án, các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và người sử dụng cuối cùng trong việc chuẩn bị các dự án khả thi về mặt tài chính còn hạn chế.

Không những thế, các nguồn hỗ trợ tài chính công hiện có cho hiệu quả năng lượng và năng lượng sạch còn rải rác, chủ yếu dựa trên đầu vào, quy mô nhỏ và có thời hạn; chưa có cơ chế tài trợ có cấu trúc, hướng đến hiệu quả hoạt động để có thể huy động một cách có hệ thống nguồn vốn thương mại quy mô lớn, thu hút tài chính khí hậu quốc tế và chia sẻ rủi ro có mục tiêu cho các khoản đầu tư vào hiệu quả năng lượng.

Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh rằng Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi được thành lập và đi vào hoạt động sẽ là công cụ tài chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi phù hợp với trình độ công nghệ mới, đồng thời góp phần thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Việc thành lập Quỹ là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nước; phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường các cơ chế khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Quỹ được thành lập cũng giúp Việt Nam kịp thời tận dụng, thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi thị trường các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Cùng với việc tạo lập cơ chế tài chính độc lập, linh hoạt thông qua các hoạt động huy động vốn, cho vay bán buôn, đầu tư, hỗ trợ và nhận ủy thác, nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; quỹ ra đời nhằm xây dựng các công cụ tài chính, cơ chế ưu đãi, công cụ hỗ trợ lãi vay, cơ chế bảo lãnh vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, một mục tiêu quan trọng khác là nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trước các yêu cầu về quy định xanh của Liên minh châu Âu (Green Deal) như thuế carbon, cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới (CBAM) áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào thị trường châu Âu, cũng như ở một số thị trường khác như Mỹ, Nhật Bản...

Ngoài ra, quỹ cũng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, giảm cường độ năng lượng trong sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; khuyến khích phát triển, mở rộng thị trường dịch vụ tư vấn năng lượng phục vụ mục tiêu sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

NHU CẦU ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Theo đề xuất, mức vốn điều lệ của Quỹ là 500 tỷ đồng bố trí trong 3 năm từ 2027-2029 từ nguồn vốn đầu tư công. Về căn cứ xác định nhu cầu vốn điều lệ ban đầu, theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam là rất lớn do nhiều thiết bị, công nghệ trong các ngành công nghiệp đã lạc hậu, kém hiệu quả, hệ thống sản xuất và quản lý chưa được tối ưu hóa để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng, kế hoạch hành động và tiêu chuẩn ngành, Bộ Công Thương đã xác định nhu cầu đầu tư, đổi mới trang thiết bị của một số ngành công nghiệp trọng điểm như xi măng; giấy và bột giấy; sắt thép; hóa chất; rượu, bia, nước giải khát lên đến 1.412 triệu USD…

Ví dụ như ngành xi măng, mục tiêu giai đoạn 2021-2030 chỉ đầu tư xây dựng mới các nhà máy sản xuất clinker công suất trên 5.000 tấn/ngày, gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống tận dụng nhiệt khí thải; giảm tiêu hao nhiệt năng xuống dưới 730 kcal/kg clinker và điện năng dưới 90 kWh/tấn xi măng; đến hết năm 2025, 100% dây chuyền clinker công suất trên 2.500 tấn/ngày phải có hệ thống tận dụng nhiệt khí thải.

Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, hơn 40 nhà máy cần lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải để phát điện, chi phí bình quân khoảng 2 triệu USD/MW; tổng nhu cầu vốn đầu tư của ngành xi măng khoảng 650 triệu USD.

Với nhu cầu vốn đầu tư như trên, khi doanh nghiệp cần đầu tư đổi mới trang thiết bị sẽ có cơ hội tiếp cận Quỹ để vay vốn, nhận hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ kỹ thuật, qua đó góp phần tháo gỡ rào cản về thị trường tài chính cho lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Trong ngành sắt thép, Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 09/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030 sản lượng thép thô đạt khoảng 25-26 triệu tấn/năm, thép thành phẩm đạt khoảng 32-33 triệu tấn/năm, thép tiêu thụ bình quân 270-280 kg/người/năm, đáp ứng khoảng 80-85% nhu cầu trong nước và tăng dần tỷ trọng xuất khẩu, chú trọng công nghệ tiên tiến, thép xanh, thép hợp kim.

Nhu cầu đầu tư cho các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng của ngành khoảng 9.230 tỷ đồng (450 triệu USD), với mức tiết kiệm năng lượng ước tính khoảng 177 nghìn tấn dầu quy đổi (ktoe)/năm, tương đương khoảng 3.240 tỷ đồng theo giá điện và giá năng lượng nhiệt hiện hành.

Với ngành hóa chất, Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 định hướng sắp xếp lại cơ sở sản xuất theo hướng tập trung, quy mô; duy trì, phát triển nhà máy công nghệ tiên tiến; hạn chế hình thành mới và loại bỏ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp.

Trên cơ sở đánh giá mức chuẩn, kiểm toán năng lượng và kinh nghiệm các dự án tương tự, tổng vốn đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng ngắn và trung hạn của ngành khoảng 12 triệu USD.