Nhu cầu chip nhớ toàn cầu bùng nổ

Làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI đang thúc đẩy nhu cầu chip nhớ tăng mạnh, đưa linh kiện này trở thành một trong những yếu tố chi phối thị trường bán dẫn. Cơn sốt đầu tư AI cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn công nghệ, tạo cơ hội cho các hãng sản xuất chip nhớ trở thành những người sở hữu khối tài sản lớn.

AI đang thúc đẩy nhu cầu chip nhớ tăng mạnh. Ảnh: AI

Trên thế giới, thị trường chip nhớ toàn cầu hiện thu hút nhiều tập đoàn bán dẫn, trong đó nổi bật là ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới hiện nay đang chạy đua mở rộng nguồn cung. Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics đã tăng công suất HBM4 và dự báo doanh số bán HBM năm 2026 tăng gấp hơn ba lần năm ngoái.

Nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix vào tháng 9 công bố kế hoạch đầu tư 54,3 nghìn tỉ won (38,3 tỉ USD) để xây dựng nhà máy DRAM tại Yongin và nhà máy NAND tại Cheongju. Các khu sản xuất đầu tiên của hai nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6.2029.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất chip nhớ Mỹ Micron Technology cũng có kế hoạch nâng tổng mức đầu tư tại Mỹ lên hơn 250 tỉ USD vào năm 2035 trong bối cảnh nhu cầu về chip nhớ phục vụ phát triển mạnh mẽ của AI đang tăng vọt. Tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn có vị thế lâu năm cũng xuất hiện trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự bùng nổ của AI đã tạo ra thị trường mới cho ngành chip nhớ của nước này.

Theo dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), doanh thu chip nhớ toàn cầu có thể tăng từ 230 tỉ USD năm 2025 lên gần 804 tỉ USD năm 2026, đạt mức tăng 249,5%. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên 1.062 tỉ USD vào năm 2027, đạt mức tăng 32,1%. Quy mô của riêng thị trường chip nhớ trong năm 2026 dự báo sẽ lớn hơn toàn bộ thị trường bán dẫn thế giới năm 2025 (795,6 tỉ USD).

Trên phạm vi toàn cầu, các công ty bán dẫn có kế hoạch đầu tư khoảng 1.000 tỉ USD từ nay đến năm 2030 vào các nhà máy sản xuất chip. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của thị trường, các khoản đầu tư này còn giúp các khu vực tăng cường khả năng chống chịu và bảo đảm tính ổn định của nguồn cung trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Trong vài năm qua, các quốc gia đã được khuyến khích tái cấu trúc và khu vực hóa hoạt động sản xuất chất bán dẫn cũng như chuỗi cung ứng theo định hướng chiến lược nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài.

Các chính sách ưu đãi tương tự cũng được triển khai tại nhiều thị trường khác, bao gồm châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đông Nam Á, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Nhờ đó, nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ đang tạo điều kiện cho các quốc gia trên thế giới xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất chip ngay trong nước.

Theo dự báo kịch bản cơ sở mới nhất của McKinsey, doanh thu ngành công nghiệp bán dẫn có thể đạt 1.600 tỉ USD vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 775 tỉ USD năm 2024. Động lực tăng trưởng đến từ sự xuất hiện của các mô hình điện toán mới, kiến trúc chip chuyên biệt theo từng lĩnh vực ứng dụng, các bộ chip tiên tiến và nhiều công nghệ thế hệ tiếp theo khác.

Khi nỗ lực phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn cầu ngày càng được đẩy mạnh, dù xuất phát từ nhu cầu kinh tế hay yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, ngành này đang đứng trước những thay đổi lớn trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp trong ngành đang tìm cách thích ứng với hàng loạt thách thức, bao gồm sự thay đổi trong cơ cấu chi phí, những khó khăn về chuỗi cung ứng và logistics, nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu ngày càng tăng, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu trước quy mô mở rộng sản xuất đã được công bố, và tình trạng thiếu hụt nhân lực ở mức cao chưa từng có.

Sự bùng nổ của AI giờ đây đang làm thay đổi cán cân của ngành bán dẫn khi các hãng sản xuất ưu tiên chip AI có lợi nhuận cao. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các bộ xử lý đồ họa, chip nhớ băng thông cao và các linh kiện bán dẫn tiên tiến đang thúc đẩy các doanh nghiệp dịch chuyển nguồn lực đầu tư sang những phân khúc có giá trị gia tăng lớn.

Xu hướng này không chỉ tạo ra cơ hội tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà còn làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong cuộc đua phát triển công nghệ chip thế hệ mới.