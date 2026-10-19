Nhu cầu cải thiện giấc ngủ mở ra thị trường hàng trăm tỷ USD

Giấc ngủ ngày càng được nhìn nhận là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và hiệu suất làm việc. Ảnh: Everon.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sleep Advances, giấc ngủ kém trong thời gian dài có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và tình trạng giảm tuổi thọ. Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon thực hiện tiếp tục làm nổi bật vai trò của thời lượng ngủ đối với sức khỏe lâu dài.

Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu khảo sát trên toàn nước Mỹ giai đoạn 2019 - 2025, đối chiếu tuổi thọ với thời gian ngủ do hàng nghìn người tham gia tự báo cáo. Theo tiêu chuẩn của nghiên cứu, ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm được xem là không đủ.

Sau khi đưa thêm các yếu tố có ảnh hưởng đến tuổi thọ như mức độ vận động, tình trạng việc làm và trình độ học vấn vào mô hình phân tích, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và tuổi thọ thấp hơn vẫn thể hiện rõ. Trong số các yếu tố được khảo sát, chỉ có hút thuốc cho thấy mối liên hệ mạnh hơn với tuổi thọ ngắn.

Giấc ngủ sâu giúp não bộ được phục hồi và hoạt động tốt hơn các chức năng tập trung và nhận thức. Ảnh: Shutterstock.

Dù mang tính quan sát và không thể khẳng định quan hệ nhân quả trực tiếp, nghiên cứu cho thấy thời lượng ngủ là một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe lâu dài. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa giấc ngủ kém với béo phì và tiểu đường, hai bệnh lý phổ biến có thể tác động tiêu cực đến tuổi thọ. Những tác động tích lũy của việc thiếu ngủ kéo dài có khả năng làm tăng nguy cơ tử vong theo thời gian.

Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ và Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ khuyến nghị người trưởng thành ngủ tối thiểu 7 giờ mỗi đêm. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ngủ bù vào cuối tuần có thể hữu ích khi thiếu ngủ trong tuần, dù không thể thay thế hoàn toàn lợi ích của việc duy trì thói quen ngủ đều đặn.

Giấc ngủ ngày càng được nhìn nhận là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và hiệu suất làm việc, kéo theo nhu cầu chi tiêu cho các sản phẩm hỗ trợ nghỉ ngơi. Từ thiết bị đeo tay, mặt nạ ngủ đến chăn, ga, gối, nệm, thị trường đang mở rộng với nhiều phân khúc và mức giá khác nhau.

Theo Fortune Business Insights, thị trường chăn, ga, gối, nệm (home bedding) toàn cầu đạt khoảng 143,77 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 310,43 tỷ USD vào năm 2034, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 8,93% mỗi năm trong giai đoạn dự báo.

Thị trường này bao gồm các sản phẩm quen thuộc như đệm, ga giường, gối, chăn và tấm lót đệm. Trong đó, gối được phân biệt không chỉ bởi kiểu dáng mà còn ở độ cao, độ mềm, cấu trúc và chất liệu nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Các sản phẩm nâng cấp và bảo vệ đệm như topper, tấm lót đệm và tấm bảo vệ đệm cũng góp phần mở rộng danh mục. Những sản phẩm này cho phép người dùng thay đổi độ êm, cảm giác nằm hoặc tăng khả năng bảo vệ chiếc đệm hiện có mà không nhất thiết phải đầu tư một chiếc đệm mới.

Tại Việt Nam, thị trường đệm và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ như chăn, ga, gối có sự tham gia của nhiều thương hiệu hoạt động lâu năm trong ngành. Ảnh: Everon.

Sự đa dạng của thị trường còn thể hiện ở chất liệu. Bên cạnh cotton và polyester phổ biến, các chất liệu như linen, tencel/lyocell, sợi có nguồn gốc từ tre, cotton hữu cơ và các loại sợi pha cao cấp ngày càng được đưa vào nhiều dòng sản phẩm.

Mỗi chất liệu có những đặc tính khác nhau về độ mềm, độ thoáng, khả năng kiểm soát độ ẩm, cảm giác khi tiếp xúc với da và nguồn gốc nguyên liệu. Vì vậy, ngay cả ga giường cũng được phân chia thành nhiều phân khúc, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đáng chú ý, đệm hiện chiếm khoảng 34% thị trường home bedding. Theo Fortune Business Insights, thị trường đệm toàn cầu đạt 57,5 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 107,53 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,41%.

Ảnh: Everon.

Tại Việt Nam, thị trường đệm và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ như chăn, ga, gối có sự tham gia của nhiều thương hiệu hoạt động lâu năm trong ngành. Đơn cử, Kymdan là một trong những thương hiệu ở phân khúc đệm cao su thiên nhiên. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, đệm cao su Kymdan được giới thiệu với khả năng nâng đỡ cột sống ở nhiều tư thế nằm.

Liên Á phát triển danh mục từ đệm cao su truyền thống sang nhiều cấu trúc khác nhau, gồm đệm cao su, đệm lò xo và đệm hybrid. Các dòng sản phẩm như L'ADOME, Classic và 5Zone hướng đến những nhu cầu khác nhau về độ êm, khả năng nâng đỡ và cấu trúc bề mặt nằm.

Trong khi đó, Everon, thương hiệu thuộc Everpia, phát triển danh mục đệm như đệm foam, đệm cao su, đệm lò xo và đệm bông ép. Không chỉ đa dạng hóa danh mục sản phẩm, doanh nghiệp đang mở rộng tiếp cận người tiêu dùng thông qua trải nghiệm mua sắm và tư vấn phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi của từng khách hàng.

Ảnh: Kymdan.

Ngày 17/10/2026, Everon vừa khai trương cửa hàng tại Trung tâm thương mại Crescent Mall, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Cửa hàng được thiết kế theo hướng chú trọng hoạt động tư vấn và trải nghiệm sản phẩm, thay vì chỉ tập trung trưng bày, giới thiệu các dòng chăn, ga, gối, nệm.

Theo đại diện Everon, giấc ngủ chiếm khoảng một phần ba cuộc đời mỗi người, trong khi phòng ngủ là không gian gắn liền với phần lớn thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cảm nhận về sự thoải mái khác nhau ở mỗi người. Thói quen ngủ, tư thế nằm, sở thích về chất liệu và những vấn đề như khó đi vào giấc ngủ, đau lưng hay đau cổ đều có thể ảnh hưởng đến cách lựa chọn sản phẩm.

Từ góc nhìn này, Everon cho rằng việc lựa chọn chăn, ga, gối, nệm không nên chỉ dừng lại ở kiểu dáng, giá bán hay thông số sản phẩm, mà cần bắt đầu từ việc tìm hiểu thói quen nghỉ ngơi, mối quan tâm và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.