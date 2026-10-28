NHTW New Zealand bất ngờ giữ nguyên lãi suất, có thể tăng trong tháng 12

Giữ nguyên lãi suất trong một quyết định đầy bất đồng

Cuộc họp chính sách tháng 10 của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã kết thúc hôm thứ Tư (28/10) với quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (official cash rate - OCR) ở mức 2,75%.

Mặc dù Uỷ ban chính sách tiền tệ (MPC) bao gồm 7 thành viên của RBNZ thừa nhận áp lực lạm phát đang mạnh lên.

“Lạm phát hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng lên 4,4% trong quý IV, chủ yếu phản ánh giá nhiên liệu trên thị trường kỳ hạn hiện nay. Các dự báo lạm phát trong ngắn hạn vẫn còn nhiều bất định do sự biến động của giá dầu và các sản phẩm nhiên liệu đã qua tinh chế”, tuyên bố chính sách phát đi sau cuộc họp cho biết.

Tuy nhiên, các thành viên MPC không đạt được sự đồng thuận về mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa trong ngắn hạn. “Tất cả các thành viên trong Ủy ban đều thống nhất về triển vọng lạm phát chung. Tuy nhiên, họ lại có quan điểm khác nhau về mức độ trọng yếu của các rủi ro cũng như thời điểm cần đưa ra phản ứng chính sách tiền tệ”.

Cũng chính bởi vậy, quyết định giữ nguyên lãi suất của RBNZ đã vấp phải sự bất đồng rất lớn. Theo đó Thống đốc Anna Breman cùng với 3 thành viên bên ngoài của MPC bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất; trong khi ba thành viên còn lại – đều là các quan chức cấp cao của RBNZ – lại ủng hộ việc tăng lãi suất.

Mặc dù trước đó, trong báo cáo chính sách tiền tệ tháng 9, RBNZ từng phát tín hiệu rằng có khả năng sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp này để đánh giá tác động từ các đợt tăng lãi suất trước đó cũng như triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất của RBNZ đã gây nhiều bất ngờ cho gới chuyên gia và cả thị trường khi tất cả đều dự báo cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,00%.

“Giọng điệu của NHTW thiên về hướng nới lỏng (dovish); phần lớn nội dung tóm tắt cuộc họp tập trung cảnh báo về các rủi ro có thể tác động tiêu cực đến sự phục hồi trong nước hoặc nền kinh tế toàn cầu”, Brad Olsen - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Infometrics nhận xét.

“Ngược lại, những lo ngại về lạm phát lại ít gay gắt hơn trước, hoặc được nhìn nhận là 'đúng như dự kiến'”.

Sẽ tăng lãi suất trong tháng 12?

Theo các nhà phân tích, MPC dường như đang đối mặt với những tín hiệu lạm phát trái chiều: một mặt là tác động trực tiếp và rõ rệt từ đà tăng vọt của giá nhiên liệu; mặt khác, nhiều doanh nghiệp không thể chuyển phần chi phí gia tăng này sang cho người tiêu dùng do tâm lý hạn chế chi tiêu từ phía khách hàng.

“Sự tăng trưởng chậm chạp trong chi tiêu hộ gia đình đang hạn chế khả năng chuyển chi phí tăng cao sang giá bán của một số doanh nghiệp, gây khó khăn cho việc khôi phục biên lợi nhuận”, tuyên bố của RBNZ nêu rõ.

Tuy nhiên, RBNZ cũng thừa nhận “nếu lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài, rủi ro về việc chi phí gia tăng sẽ tác động ngược lại kỳ vọng lạm phát cũng như hành vi thiết lập giá cả và tiền lương càng lớn, khiến lạm phát trở nên dai dẳng hơn”.

Cũng chính bởi vậy, cơ quan này cho biết “Ủy ban (MPC) nhất trí rằng có thể cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, nhưng điều này còn phụ thuộc vào triển vọng kinh tế trong thời gian tới”.

Nhận định này, cùng với sự bất đồng lớn với quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 cho thấy, RBNZ vẫn đang để ngỏ khả năng về một đợt tăng lãi suất khác trong tháng 12.

Thống đốc RBNZ Anna Breman cũng cho biết, cơ quan này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành trong các cuộc họp tới. "Mức lãi suất thậm chí có thể cao hơn so với những gì chúng tôi đã đề cập trong cuộc họp tháng 9", bà lưu ý.

Sharon Zollner - Chuyên gia kinh tế trưởng tại ANZ mô tả quyết định giữ nguyên lãi suất là một kết quả “sát nút”. “Theo quan điểm của chúng tôi, việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản ngay hôm nay là phương án thận trọng nhất, xét đến triển vọng lạm phát cao hơn trong ngắn hạn, sự bền bỉ của các chỉ số hoạt động kinh tế, cùng với xu hướng tăng trở lại của các thước đo lạm phát cơ bản trong quý 3”.

Tuy nhiên Zollner tin rằng, việc tăng lãi suất vào tháng 12 hiện có vẻ là bước đi tiếp theo khả dĩ nhất. Thậm chí bà cho rằng lãi suất vẫn sẽ tăng lên mức 3,5%, với các đợt tăng tiếp theo vào tháng 2 và tháng 3 năm tới.

Các chuyên gia kinh tế tại ASB và Westpac cũng dự báo về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, trong khi thị trường tài chính đánh giá xác suất xảy ra kịch bản này là 75%.