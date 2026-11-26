Tăng lãi suất lên cao nhất 2 năm

Cuộc họp chính sách tháng 11 của BOK đã kết thúc hôm thứ Năm với việc Hội đồng chính sách tiền tệ bao gồm 7 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-2 để tăng lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày thêm 25 điểm cơ bản lên 3,25% – mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2024.

Đây là lần tăng lãi suất thứ ba của BOK trong năm nay với tổng mức tăng là 75 điểm cơ bản. Trước đó cơ quan này đã có hai đợt tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8, nhưng đã tạm dừng vào tháng 10.

Quyết định này của BOK cũng đã được dự báo từ sớm khi mà Hàn Quốc cũng như nhiều nền kinh tế mới nổi khác đang phải đối mặt với áp lực lạm phát xuất phát từ việc giá năng lượng tăng cao do chiến sự tại Trung Đông. Theo đó lạm phát tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BOK. Trong khi thị trường nhà ở tại Hàn Quốc cũng đang nóng lên.

Một nguyên nhân nữa khiến BOK nối lại chu kỳ thắt chặt tiền tệ là nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​trong năm 2026 nhờ nhu cầu toàn cầu đối với chất bán dẫn tăng vọt. Trên thực tế, BOK cũng đã nâng dự báo tăng trưởng năm nay của Hàn Quốc từ 3,3% lên 3,9%.

Phát tín hiệu sẽ còn thắt chặt

Đáng chú ý là BOK đã phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ sẽ còn tiếp tục tăng thêm lãi suất. Đầu tiên, cơ quan này đã nâng cả dự báo tăng trưởng và lạm phát của hàn Quốc trong năm tới.

Theo đó BOK đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm tới từ 2,9% (trong dự báo đưa ra hồi tháng 8) lên 4,1%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Trong khi họ cũng dự báo lạm phát năm 2027 sẽ dai dẳng hơn, ở mức 2,4% – tăng so với dự báo 2,3% trước đó.

“Lạm phát dự kiến ​​sẽ chỉ quay trở lại mức mục tiêu (2%) vào năm kia. Tuy nhiên, bằng cách hành động phủ đầu, chúng ta có thể giảm bớt mức độ thắt chặt tổng thể”, Thống đốc BOK Shin Hyun Song phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul. Ông cũng giải thích rằng, áp lực chi phí từ các khâu thượng nguồn vẫn là nguyên nhân chính khiến lạm phát duy trì ở mức cao, bên cạnh đó, nhu cầu nội địa mạnh mẽ cũng đóng vai trò đáng kể.

Tín hiệu thứ hai đó là trong thông cáo chính sách phát đi sau cuộc họp, BOK cho biết, Hội đồng chính sách tiền tệ sẽ quyết định “thời điểm” cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tín hiệu thứ ba chính là dự báo lãi suất của các nhà hoạch định chính sách gần như chia đều về mức lãi suất trong 6 tháng tới, với các dự đoán lần lượt là 3,25%, 3,50% hoặc 3,75%.

Theo Paik Yoon-min, chuyên gia phân tích tại Kyobo Securities, cách diễn đạt thay đổi trong tuyên bố chính sách của ngân hàng cho thấy chu trình tăng lãi suất hiện tại có thể sẽ kết thúc sau một hoặc hai đợt tăng nữa.

Tuy nhiên chuyên gia này vẫn giữ nguyên dự báo về một đợt tăng lãi suất khác trong quý đầu tiên của năm 2027.

Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Reuters cũng cho thấy, dự báo trung vị của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát là BOK sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng với biên độ 25 điểm cơ bản trong quý I năm 2027, đưa lãi suất điều hành lên mức 3,50%, trước khi duy trì ổn định trong thời gian còn lại của năm.