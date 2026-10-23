NHTW Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất, nhưng để ngỏ khả năng tăng tiếp

Theo đó Hội đồng chính sách tiền tệ bao gồm 7 thành viên của BOK đã bỏ phiếu giữ lãi suất Repo kỳ hạn 7 ngày ở mức 3,00%. Cơ quan này cũng giải thích rằng việc tạm dừng tăng lãi suất hôm 22/10 là cần thiết để đánh giá các rủi ro từ bên ngoài cũng như những tác động có độ trễ từ các đợt tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8.

Tuy nhiên BOK cho biết, khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách vẫn còn; đồng thời khẳng định sẽ “quyết định thời điểm và tốc độ tăng lãi suất trong tương lai” dựa trên việc đánh giá lạm phát, sự ổn định tài chính và các xu hướng kinh tế trong nước.

“Tốc độ tăng trưởng của năm nay và năm tới dự kiến ​​sẽ cao hơn đáng kể so với các dự báo đưa ra hồi tháng 8, lần lượt là 3,3% và 2,9%”, BOK cho biết trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp chính sách tháng 10. Trong khi BOK cũng nâng dự báo của cả lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản trong năm tới lên cao hơn so với các dự báo trước đó.

Lạm phát giá tiêu dùng tổng thể của Hàn Quốc đã chậm lại, từ 3,1% trong tháng 8 xuống còn 2,9% trong tháng 9, nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của BOK.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp chính sách, Thống đốc BOK Shin Hyun Song từ chối bình luận về câu hỏi liên quan đến mức lãi suất đỉnh, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình đó (theo sự đồng thuận của thị trường)”.

Thay vì bám sát một lộ trình cố định, ông cho biết, BOK sẽ đánh giá các dữ liệu mới ngay khi chúng xuất hiện. “Chúng tôi sẽ tinh chỉnh quan điểm của mình và tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ với tư duy cởi mở”, ông nói.

Theo nhận định chung của các chuyên gia phân tích, mức đỉnh của lãi suất là 3,50%, đồng nghĩa với việc thị trường dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 11 năm nay và một đợt nữa vào quý đầu tiên của năm 2027.

“Việc ông ấy tuyên bố ngân hàng sẽ không mù quáng tuân theo các dự báo của thị trường không nên được hiểu là sự nghi ngờ về mức lãi suất cuối kỳ là 3,50%; thay vào đó, điều này cho thấy lộ trình thực tế có thể khác với mốc thời gian dự kiến ​​vào tháng 11 và quý 1”, Paik Yoon-min - Chuyên gia phân tích tại Kyobo Securities nhận định.

“Việc bỏ qua đợt tăng lãi suất vào tháng 11 tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi thực hiện đợt tăng này là yếu tố then chốt để phát đi tín hiệu về lập trường kiên quyết trong việc kiểm soát lạm phát”, chuyên gia này nói thêm và dự báo BOK sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 26 tháng 11 và trong quý 1 năm 2027.

Nhìn lại các đợt tăng lãi suất vào tháng 7 và tháng 8 của BOK thì đó là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất liên tiếp trong hơn 3 năm qua; sau đó, Thống đốc Shin cho biết ngân hàng ưu tiên lộ trình thắt chặt dần dần.

Tuy nhiên, tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 13/10, ông lại tái khẳng định rằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái thắt chặt cho đến khi lạm phát hội tụ về mức mục tiêu.