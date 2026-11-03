NHTW châu Âu cảnh báo rủi ro khi cổ phiếu AI bị định giá quá cao

ECB dự kiến ​​sẽ công bố Báo cáo Ổn định Tài chính (Financial Stability Review - FSR) định kỳ sáu tháng một lần vào ngày 18/11, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang biến động mạnh. Điều này diễn ra khi kỳ vọng về lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào AI đang bị xem xét kỹ lưỡng, đồng thời các quốc gia có nợ công cao – chẳng hạn như Pháp – đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

ECB đã cảnh báo về nguy cơ bong bóng trong lĩnh vực cổ phiếu công nghệ Mỹ từ ít nhất hai năm nay. Hiện tại, những dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số Nasdaq giảm gần 8% so với mức đỉnh lịch sử, sau khi các tập đoàn như Alphabet, Intel và Amazon công bố kết quả kinh doanh.

“Trong quá trình soạn thảo báo cáo FSR, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự điều chỉnh trên thị trường đối với các cổ phiếu AI”, ông Vujcic phát biểu tại một sự kiện ở Ireland. “Rõ ràng là tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng từ vấn đề này... bao gồm cả châu Âu”, ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng nhiều quỹ đầu tư đang nắm giữ các vị thế liên quan đến AI.

Rủi ro thứ hai mà ông Vujcic đề cập là sự gia tăng mạnh mẽ gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ, đặc biệt là đối với các quốc gia đang gánh nợ lớn.

Ông cho biết, ECB sẽ "theo dõi sát sao" thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại quan điểm chính thức của cơ quan này – đồng thời bác bỏ các đồn đoán về khả năng can thiệp – khi khẳng định rằng phản ứng chủ chốt nên đến từ phía các chính phủ. “Rõ ràng là... nếu vấn đề nằm ở tài khóa, thì phản ứng cần thiết trước hết phải là các biện pháp về tài khóa”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rủi ro lớn thứ ba là các khoản lỗ tại các quỹ đầu tư và những thực thể thuộc hệ thống ngân hàng ngầm – thuật ngữ mà các ngân hàng trung ương dùng để chỉ các tổ chức tài chính phi ngân hàng.