NHTW Canada sẽ tăng lãi suất vào ngày mai (28/10)

Kỳ vọng lạm phát tăng mạnh

Lạm phát tại Canada đã tăng lên 3,1% trong tháng 9, cao hơn một chút so với biên độ mục tiêu từ 1% đến 3% của BoC. Đáng chú ý là kết quả khảo sát mới nhất của BoC về triển vọng kinh doanh cho thấy, kỳ vọng lạm phát tăng mạnh trong giai đoạn diễn ra các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ – thị trường xuất khẩu chính của Canada – vốn đã đổ vỡ gần đây.

Trong phát biểu mới đây, Thống đốc BoC Tiff Macklem cho biết, các dự báo lạm phát hàng quý của cơ quan này (dự kiến ​​công bố vào tuần tới) có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Thị trường đã hiểu đây là tín hiệu cho thấy một đợt tăng lãi suất sắp diễn ra. Theo đó, các nhà giao dịch đã nâng xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 từ 30% lên khoảng 75% sau phát biểu của ông Macklem.

Không chỉ các nhà giao dịch mà nhiều nhà kinh tế đã thay đổi dự báo từ việc giữ nguyên lãi suất sang tăng lãi suất, dựa trên chính những phát biểu của ông Macklem.

“Điều làm thay đổi giọng điệu trong các bình luận công khai của Thống đốc vào cuối tuần qua, cũng như thay đổi quan điểm của chúng tôi vào thứ Hai (tuần trước), đều xuất phát từ cùng một nguồn: Kết quả các cuộc khảo sát của BoC về triển vọng kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng”, Royce Mendes - Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Desjardins nhận định.

“Có lẽ Thống đốc đã xem trước các kết quả này trước khi chúng được công bố rộng rãi vào thứ Hai, và tôi cho rằng điều đó đã ảnh hưởng đến những bình luận công khai của ông ấy. Các phản hồi từ khảo sát... cho thấy áp lực lạm phát nghiêm trọng hơn đang chờ đợi phía trước”, Mendes cho biết thêm.

Sẽ tăng lãi suất vào ngày 28/10

Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 21/10 đến ngày 23/10 cũng cho thấy, có 19 trên 34 nhà kinh tế tham gia khảo sát (56%) dự báo BoC sẽ tăng lãi suất qua đêm thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 2,50% - lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên của cơ quan này trong vòng một năm qua.

Kết quả này đã có sự thay đổi rõ rệt so với cuộc khảo sát trước đó, khi 80% người tham gia dự báo BoC sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% cho đến cuối năm 2026, và hai phần ba trong số đó dự báo lãi suất sẽ được duy trì ở mức này cho đến cuối tháng 3/2027.

Những chuyên gia kinh tế dự báo không có thay đổi nào vào tuần tới chủ yếu viện dẫn lý do nền kinh tế còn yếu và áp lực lạm phát vẫn ở mức thấp, bất chấp giá dầu tăng vọt - đạt 117 USD/thùng vào thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Chưa dừng lại ở đó, có 16 trong số 29 nhà kinh tế trả lời câu hỏi thêm (chiếm 55%) dự báo, BoC sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước tháng 3/2027, sau đó các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ lãi suất qua đêm ở mức 2,75%.

Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là đợt thắt chặt chính sách ngắn nhất của BoC trong vòng 30 năm qua.

Tuy nhiên ngay cả khi chuỗi tăng lãi suất là khá ngắn, điều đó cũng sẽ đưa BoC vào nhóm các NHTW đang chọn cách thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng xuất phát từ giá năng lượng leo thang do chiến sự tại Trung Đông.

Trong số các NHTW lớn, đến nay chỉ còn BoC và NHTW Anh (Bank of England - BoE) là chưa bắt đầu lộ trình tăng lãi suất. Thế nhưng, như trên đã nói, BoC được dự báo sẽ tăng lãi suất vào ngày 28/10; trong khi BoE cũng được dự kiến sẽ tăng lãi suất vào tháng 11 tới.

Dù vậy, nhiều ý kiến ​​cho rằng BoC cần thận trọng với tốc độ tăng lãi suất, xét đến những rủi ro khác đối với nền kinh tế.

“Họ thà chấp nhận sai lầm là tăng lãi suất hơi sớm một chút - điều có thể giúp họ giảm bớt mức tăng tổng thể về sau - còn hơn là rơi vào tình thế chậm chân hơn diễn biến thực tế của thị trường, giống như những gì đã xảy ra trong giai đoạn 2021-2022; họ chắc chắn không muốn lặp lại sai lầm đó”, Benjamin Reitzes - Chiến lược gia về lãi suất và kinh tế vĩ mô tại Canada của BMO, nhận định.

Theo kết quả khảo sát của Reuters, tăng trưởng kinh tế của Canada trong quý trước có khả năng đã chậm lại còn 1,9% (so với mức 3,3% của quý II) và được dự báo sẽ đạt 1,3% trong quý hiện tại, trước khi tăng tốc trở lại vào năm tới. Khảo sát cũng cho thấy nền kinh tế sẽ tăng trưởng 1,0% vào năm 2026 và 1,7% vào năm 2027.