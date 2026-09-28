Nhốt con gái trong phòng rồi phóng hỏa, kẻ thủ ác lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Hồ Xuân Nhàn tại phiên toà. (Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk cung cấp).

Ngày 28/9, TAND Tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử bị cáo Hồ Xuân Nhàn (SN 1987, trú xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 30/11/2025, sau khi sử dụng ma túy, Nhàn bị ảo giác và xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Bị cáo đe dọa đốt nhà, sau đó đổ dầu hỏa lên quần áo, khiến cha mẹ cùng các con hoảng sợ chạy ra ngoài.

Nhàn gọi con gái là cháu U. (SN 2010) vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Tại đây, bị cáo gom một số vật liệu dễ cháy và châm lửa với ý định ép con gái chết cùng mình.

Phát hiện sự việc, hàng xóm phá cửa, dập lửa và đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Trong khi đó, Nhàn cầm dao cố thủ trong nhà, chống đối lực lượng công an. Sau đó, người này bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Xuân Nhàn 13 năm tù về tội Giết người.