Nhơn Trạch sắp có khu đô thị 357 ha tiếp giáp Vành đai 3

Vị trí khu vực đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Long Tân

Theo thông tin từ UBND phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, ngày 3/11, phường đã có thông báo niêm yết công khai hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Long Tân.

Theo hồ sơ quy hoạch, khu đô thị Long Tân có diện tích khoảng 357,64 ha, quy mô dân số dự kiến 58.000 người. Khu vực lập quy hoạch nằm tại tiểu khu 4 thuộc quy hoạch phân khu 3.3, có vị trí tiếp giáp đường Vành đai 3 TP HCM, sông Cái và sông Soài Rạp.

Đáng chú ý, khu vực này nằm trong bán kính khoảng 5 km tính từ các đầu mối giao thông quan trọng, có khả năng kết nối bằng đường bộ thông qua Vành đai 3 và đường thủy từ sông Đồng Nai. Đặc biệt, việc kết nối với Vành đai 3 và cầu Nhơn Trạch được xác định là lợi thế để khu đô thị tiếp cận trung tâm TP HCM cũng như sân bay quốc tế Long Thành.

Theo định hướng, khu đô thị Long Tân được nghiên cứu phát triển với tầm nhìn 100 năm, hướng đến hình thành một khu đô thị mới có đầy đủ chức năng công cộng, thương mại và dịch vụ. Trong đó, mô hình đô thị nén gắn với nhà ga tuyến đường sắt đô thị TP HCM - Long Thành là một trong những định hướng đáng chú ý.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian đô thị, qua đó tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn của khu vực.

Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa định hướng phát triển không gian tại khu vực Long Tân, nơi đang được hưởng lợi từ hàng loạt công trình giao thông liên vùng.

Trước đó, ngày 31/8/2026, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tạo lập quỹ đất vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nhơn Trạch.

Dự án có quy mô khoảng 358 ha, thuộc nhóm A, với tổng mức đầu tư gần 3.304 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Đồng Nai. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

Không chỉ có khu đô thị Long Tân, Nhơn Trạch hiện còn là địa bàn tập trung nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Đáng chú ý là Khu đô thị Mega City 2 tại khu vực Phú Hội, có diện tích khoảng 84 ha, do Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội làm chủ đầu tư, Kim Oanh Group phát triển.

Trong tổng thể dự án, Kim Oanh Land đang triển khai K-Home Avenue, khu nhà ở xã hội gồm 4 tòa tháp cao 12 tầng với 1.104 căn hộ. Tổng vốn đầu tư được giới thiệu khoảng 2.725 tỷ đồng.

Tại khu vực Long Tân - Phú Thạnh còn có dự án DIC Wisteria City do DIC Group phát triển, quy mô khoảng 332 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.711 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị du lịch, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ và hệ thống tiện ích.

Phường Nhơn Trạch được thành lập trên cơ sở sắp xếp thị trấn Hiệp Phước và các xã Long Tân, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiền. Địa phương có diện tích tự nhiên khoảng 108 km², dân số trên 156.000 người.

Về vị trí, Nhơn Trạch nằm ở khu vực cửa ngõ phía Đông Nam, có khả năng kết nối với TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành thông qua các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, các tuyến đường tỉnh 25B, 25C và Quốc lộ 51.

Bên cạnh giao thông đường bộ, hệ thống sông ngòi cũng tạo điều kiện để địa phương phát triển vận tải thủy, logistics và các hoạt động thương mại, dịch vụ.