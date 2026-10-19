Nhơn Trạch 2 chốt ngày trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Theo thông báo công bố ngày 16/10, Hội đồng quản trị NT2 đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NT2 sẽ nhận được 1.000 đồng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông được hưởng quyền là 30/10/2026. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 16/11/2026.

Với tỷ lệ chi trả trên, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu NT2 sẽ nhận được 1 triệu đồng cổ tức; cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận 10 triệu đồng, trước thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

NT2 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, với nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại tỉnh Đồng Nai.

Việc công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là thông tin đáng chú ý đối với cổ đông NT2 trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực phát điện, đóng góp nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, NT2 ghi nhận doanh thu thuần gần 4.996 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng khoảng 50%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 488 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi sản lượng điện thương phẩm tăng, đặc biệt trong quý II/2026.

Với kết quả trên, NT2 đã thực hiện khoảng 61% kế hoạch doanh thu năm 2026 và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 430 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu lợi nhuận nêu trên là kết quả sau soát xét báo cáo tài chính bán niên, thấp hơn mức doanh nghiệp công bố trước soát xét do điều chỉnh tăng giá vốn liên quan đến chi phí sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy.

Trước thềm công bố báo cáo tài chính quý III, Công ty chứng khoán SSI Research đã đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý vừa qua của NT2 có thể đạt khoảng 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ điều kiện thủy văn kém thuận lợi hơn quý III/2025, nguồn cung khí được bảo đảm và chi phí khấu hao giảm.