Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng sáng 19/11, tại công trường Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), các nhà thầu đang đồng loạt thi công nhiều hạng mục.

Nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị cơ giới quy mô lớn được huy động, bố trí thành nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án, đối với hợp phần Trung tâm hành chính, công tác thi công cọc khoan nhồi và tường vây đã đạt khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/11.

Hiện nhà thầu đang triển khai đào đất, thi công kết cấu phần ngầm và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch, công tác đào hầm dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Sau khi hoàn tất các hạng mục kết cấu ngầm, công trình sẽ tập trung nguồn lực thi công phần thân, với mục tiêu tiến độ sơ bộ là triển khai kết cấu đến khu vực sàn tầng 5 - 6, từng bước định hình Trung tâm hành chính mới.

Theo kế hoạch sơ bộ, trong năm 2027, công trình sẽ tập trung triển khai các hạng mục phần thô, kết cấu ngầm và công tác hoàn thiện, với mục tiêu đạt khoảng 80% khối lượng hoàn thiện.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là cơ quan ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng BT. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn.

Dự án có nhu cầu sử dụng đất gần 47ha, tổng mức đầu tư dự kiến 29.616 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm thành phố.

Dự án thành phần 1 là hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, có tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính thành phố, có tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, có tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm thành phố, đã được phê duyệt trước đó với tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu vực công viên cảnh quan có tổng diện tích hơn 33ha, gồm hầm để xe với diện tích xây dựng 50.000m², khu vực cảnh quan công viên khoảng 22ha và các công trình phụ trợ.

Dự án thực hiện cải tạo, mở rộng 1,13km đường Tố Hữu thuộc ranh giới quy hoạch; đồng thời xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 640m và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 540m.

Trung tâm hành chính thành phố được thiết kế gồm 2 tầng hầm, 30 tầng nổi và tum kỹ thuật. Chiều cao đến đỉnh mái gần 170m; diện tích khu đất hơn 78.300m², tổng diện tích sàn xây dựng 389.100m². Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn dự kiến có sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Quảng trường trung tâm có diện tích sử dụng đất 119.000m², sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Theo UBND TP.HCM, tổ hợp công trình hướng đến hình thành trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, giảm tình trạng phân tán trụ sở. Dự án đồng thời tạo thêm không gian xanh, không gian công cộng, phục vụ các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.