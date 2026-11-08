Nhộn nhịp thị trường thiết bị massage cổ vai gáy

Cùng với nhịp sống bận rộn và đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động, nhu cầu thư giãn và chăm sóc vùng cổ vai gáy tại nhà ngày càng được chú ý. Điều này thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều dòng máy massage với thiết kế, cơ chế vận hành và cách sử dụng khác nhau, tạo nên một thị trường sản phẩm ngày càng đa dạng.

MÁY MASSAGE DẠNG GỐI

Máy massage cổ vai gáy dạng gối là một trong những dòng thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân được bày bán khá phổ biến. Khác với những chiếc gối kê cổ thông thường chỉ có chức năng nâng đỡ, máy massage dạng gối được tích hợp hệ thống động cơ và các bộ phận massage bên trong.

Tùy từng mẫu mã, thiết bị có thể sử dụng con lăn xoay, bi massage hoặc cơ chế rung để tạo ra những chuyển động xoa bóp lên vùng cơ thể tiếp xúc. Một số dòng còn bổ sung chức năng nhiệt nhằm tăng cảm giác thư giãn trong quá trình sử dụng.

Về thiết kế, sản phẩm thường có hình chữ nhật bo tròn, dạng thuôn dài hoặc được tạo hình cong nhằm phù hợp với đường viền cổ và gáy. Phần vỏ bên ngoài chủ yếu sử dụng vải mềm, da PU hoặc vật liệu tổng hợp, bên trong là hệ thống động cơ, bộ phận truyền động và các đầu massage.

Một số mẫu có phần lõm ở giữa hoặc đường cong ở hai đầu để thiết bị dễ dàng tiếp xúc với vùng cổ khi người dùng nằm hoặc tựa lưng vào ghế. Trong khi đó, những thiết kế có diện tích tiếp xúc lớn hơn có thể hỗ trợ massage cả vùng vai và lưng trên.

Nhờ kích thước tương đối gọn, thiết bị không đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ, phù hợp với những gia đình có nhu cầu sử dụng chung. Nguồn điện vận hành thường là điện trực tiếp hoặc pin sạc, tùy cấu tạo từng sản phẩm. Các nút điều khiển được bố trí trên thân máy, cho phép lựa chọn chế độ, điều chỉnh cường độ hoặc kích hoạt chức năng nhiệt.

Về cơ chế hoạt động, phần lớn máy massage dạng gối trên thị trường sử dụng hệ thống bi hoặc cụm con lăn xoay theo hai chiều. Khi thiết bị được khởi động, các đầu massage chuyển động liên tục, tạo thao tác day, ấn và nhào bóp lên vùng cơ thể tiếp xúc.

Cách vận hành này mô phỏng một phần động tác massage bằng tay, giúp thư giãn các nhóm cơ sau thời gian dài duy trì một tư thế. Số lượng đầu massage, cách bố trí và tốc độ xoay là những yếu tố tạo nên sự khác biệt về cảm giác sử dụng giữa các dòng máy.

Bên cạnh cơ chế nhào bóp, chức năng làm ấm cũng được nhiều nhà sản xuất tích hợp vào sản phẩm. Công nghệ nhiệt hồng ngoại hoặc hệ thống gia nhiệt giúp tạo nhiệt tại khu vực tiếp xúc, mang lại cảm giác ấm áp trong quá trình massage. Một số thiết bị còn có khả năng đảo chiều con lăn, điều chỉnh tốc độ hoặc lựa chọn nhiều chương trình vận hành.

Trên thị trường, Delax là một ví dụ ở phân khúc phổ thông. Mẫu gối massage Delax GMC01 được hãng giới thiệu với thiết kế con lăn xoay, chức năng làm ấm và khả năng sử dụng tại nhiều vị trí trên cơ thể. Sản phẩm có mức giá 599.000 - 799.000 đồng.

Gối massage Delax GMC01

Ở phân khúc cao hơn, Kachi MK343 là mẫu gối massage không dây. Thiết bị có 4 đầu massage 3D, 3 chế độ hoạt động, chức năng làm ấm và chu kỳ massage tự động khoảng 15 phút. Sản phẩm hiện có giá 1.590.000 đồng.

MÁY MASSAGE DẠNG ĐAI CHOÀNG

Máy massage cổ vai gáy dạng đai choàng là dòng thiết bị được thiết kế để tác động đồng thời lên vùng cổ, gáy và hai bên vai. Sản phẩm này có cấu trúc dạng đai ôm qua vai, phần thân máy tiếp xúc trực tiếp với khu vực cần massage.

Hai đầu đai thường được thiết kế kéo dài xuống phía trước ngực, tích hợp tay cầm hoặc quai giữ để người dùng chủ động điều chỉnh vị trí và lực tác động trong quá trình sử dụng.

Về cấu tạo, thiết bị thường gồm phần đệm tiếp xúc với cơ thể, hệ thống đầu massage, động cơ truyền động và bộ phận điều khiển. Bề mặt tiếp xúc có thể sử dụng vải mềm, da PU hoặc vật liệu tổng hợp nhằm tạo cảm giác dễ chịu khi đặt lên vùng cổ và vai.

Một số sản phẩm có phần đệm được thiết kế cong theo đường viền cơ thể, giúp tăng diện tích tiếp xúc và hạn chế xê dịch khi vận hành. Phần tay cầm hai bên cũng là chi tiết đáng chú ý, cho phép người dùng kéo nhẹ đai để điều chỉnh độ ôm hoặc tăng giảm lực massage theo cảm nhận.

Cơ chế hoạt động phổ biến của dòng sản phẩm này là massage Shiatsu bằng các bi hoặc cụm đầu massage xoay. Khi khởi động, những bộ phận này chuyển động theo các hướng khác nhau, tạo thao tác xoa, day và nhào bóp lên vùng cơ tiếp xúc.

So với thiết bị dạng gối có phạm vi tác động tương đối tập trung, đai choàng thường được thiết kế để bao phủ cả khu vực cổ và hai bên vai, phù hợp với nhu cầu thư giãn nhiều nhóm cơ trong cùng một lần sử dụng.

Một số mẫu còn kết hợp massage rung hoặc chức năng làm ấm bằng nhiệt hồng ngoại. Sự kết hợp này tạo thêm các phương thức tác động và mang lại cảm giác ấm áp tại vùng cổ vai gáy.

Những sản phẩm cao cấp hơn có thể được trang bị nhiều chương trình massage, điều chỉnh tốc độ, đảo chiều đầu xoay hoặc sử dụng pin sạc để không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện trực tiếp.

Một điểm khác biệt của đai massage là khả năng điều chỉnh lực tác động thông qua tay cầm hoặc quai kéo. Khi muốn tăng độ tiếp xúc giữa đầu massage và cơ thể, người dùng có thể chủ động kéo nhẹ hai đầu đai. Ngược lại, việc thả lỏng tay cầm giúp giảm áp lực.

Cách thiết kế này tạo sự linh hoạt hơn so với những thiết bị chỉ có chế độ massage cố định. Một số sản phẩm còn có thể sử dụng cho vùng lưng hoặc thắt lưng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, mở rộng phạm vi ứng dụng ngoài khu vực cổ vai gáy.

Phân khúc này có sự góp mặt của nhiều thương hiệu. Trong đó, Philips PPM3521 là mẫu đai massage được định vị ở phân khúc cao. Sản phẩm sử dụng cơ chế massage 3D với 6 điểm tiếp xúc, mô phỏng thao tác xoa bóp bằng tay kết hợp chức năng chườm ấm ở mức 42°C. Giá bán tham khảo khoảng 2.890.000 – 3.490.000 đồng.

Philips PPM3521

Ở phân khúc giá thấp hơn, HoMedics NMS-255-EU là mẫu đai massage kết hợp công nghệ Shiatsu, massage rung và nhiệt hồng ngoại. Sản phẩm có hai chương trình massage, tay cầm Flex giúp điều chỉnh lực tác động và cơ chế tự động ngắt sau 15 phút hoạt động liên tục. Thiết bị hiện có giá 1.740.000 đồng.

KingTech cũng tham gia phân khúc này với mẫu S6. Thiết bị có 6 điểm tiếp xúc massage, động cơ không chổi than, chức năng làm ấm và thiết kế có quai cài phía sau để sử dụng rảnh tay. Sản phẩm sử dụng pin dung lượng 2.500 mAh, cho thời gian vận hành liên tục tối đa khoảng 2 giờ theo công bố của hãng. Trên website KingTech, S6 có giá 980.000 đồng.

MÁY MASSAGE CỔ DẠNG CHỮ U, SỬ DỤNG XUNG ĐIỆN

Máy massage cổ dạng chữ U là dòng thiết bị có cấu trúc cong hình chữ U hoặc chữ Ω, ôm quanh vùng cổ và tiếp xúc với da thông qua các điện cực được bố trí ở hai bên hoặc phía sau gáy.

Thiết kế này giúp thiết bị duy trì vị trí tương đối ổn định khi sử dụng, đồng thời không cần người dùng phải cầm giữ như các loại máy massage cầm tay.

Về cấu tạo, thiết bị thường gồm phần khung định hình, các điện cực tiếp xúc với da, bảng điều khiển, động cơ hoặc bộ phận tạo xung điện và pin sạc. Phần khung bên ngoài thường sử dụng nhựa ABS hoặc vật liệu tổng hợp có trọng lượng nhẹ, trong khi các điện cực được bố trí tại những vị trí tiếp xúc với vùng cổ.

Tùy sản phẩm, máy có thể có 2 hoặc 4 điện cực, một số mẫu được bổ sung thêm các điểm tiếp xúc hoặc đầu massage vật lý để mở rộng phạm vi tác động. Trọng lượng của thiết bị thường khá nhẹ, tạo thuận lợi khi sử dụng tại nhà hoặc văn phòng.

Khác với máy massage sử dụng con lăn để nhào bóp cơ học, dòng sản phẩm này chủ yếu hoạt động dựa trên công nghệ kích thích điện qua da. Hai công nghệ thường được nhắc đến là TENS (kích thích thần kinh bằng xung điện qua da) và EMS (kích thích cơ bằng xung điện).

Với TENS, dòng điện cường độ thấp được truyền qua các điện cực nhằm kích thích các dây thần kinh cảm giác, có thể hỗ trợ giảm cảm nhận đau trong một số trường hợp. Trong khi đó, EMS sử dụng xung điện để kích thích cơ co lại.

Trong quá trình vận hành, thiết bị phát ra những xung điện theo tần số và cường độ được cài đặt sẵn. Người dùng có thể cảm nhận sự châm chích nhẹ, rung hoặc co cơ tùy chế độ và mức điều chỉnh.

Các dòng máy hiện nay thường có nhiều chương trình mô phỏng những thao tác massage như xoa, ấn, day, gõ hoặc kết hợp, đồng thời cho phép tăng giảm cường độ để phù hợp với cảm nhận cá nhân.

Bên cạnh công nghệ xung điện, chức năng làm ấm cũng xuất hiện trên nhiều mẫu máy massage chữ U. Hệ thống gia nhiệt được bố trí tại các điểm tiếp xúc với cổ, tạo nhiệt trong quá trình sử dụng nhằm tăng cảm giác thư giãn.

Một số sản phẩm còn hỗ trợ kết nối Bluetooth hoặc ứng dụng điện thoại để điều khiển, theo dõi chế độ hoạt động và lựa chọn chương trình massage. Pin sạc tích hợp giúp thiết bị không phụ thuộc vào nguồn điện trực tiếp, trong khi cơ chế tự động ngắt sau một khoảng thời gian nhất định góp phần hạn chế việc sử dụng liên tục quá lâu.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo và cách điều khiển tương đối đơn giản, máy massage cổ chữ U hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên làm việc trước máy tính, ít vận động hoặc có nhu cầu thư giãn vùng cổ sau thời gian dài duy trì một tư thế.

Phân khúc này có sự tham gia của các thương hiệu như SKG và Jeeback. Trong đó, SKG K5-PRO là mẫu máy được giới thiệu với công nghệ xung điện kép TENS và EMS, sử dụng 4 điện cực, 4 chế độ massage và 9 mức cường độ, tích hợp 3 mức chườm nóng từ 37 – 43°C. Theo website SKG Việt Nam, sản phẩm có giá 2.590.000 đồng.

Ở phân khúc giá thấp hơn, Jeeback G5 được bán với mức giá 669.000 đồng. Sản phẩm sử dụng công nghệ xung điện EMS thế hệ thứ hai, có 3 đầu massage, 4 chế độ hoạt động, 8 mức cường độ và chức năng làm ấm khoảng 40°C. Thiết bị còn hỗ trợ điều khiển trực tiếp, kết nối ứng dụng và tích hợp tính năng nhắc nhở tư thế ngồi.

Jeeback G5

Một lựa chọn khác là Jeeback G6 với công nghệ EMS thế hệ thứ ba, 4 vùng tiếp xúc quanh cổ, 4 chế độ massage và 10 mức cường độ. Sản phẩm còn có 3 mức nhiệt, đầu massage có thể điều chỉnh để phù hợp với kích thước cổ và khả năng kết nối ứng dụng điện thoại.

Mẫu máy này được bán với giá khoảng 890.000 đồng. So với G5, phiên bản G6 được giới thiệu với hệ thống tiếp xúc mở rộng hơn và khả năng điều chỉnh cường độ chi tiết hơn.

MÁY MASSAGE CẦM TAY

Máy massage cầm tay là nhóm thiết bị có tính linh hoạt cao, hướng đến nhu cầu thư giãn cơ bắp tại nhiều vị trí trên cơ thể, trong đó có vùng cổ, vai và gáy. Dòng sản phẩm này cho phép người dùng chủ động di chuyển đầu massage đến vị trí cần tác động.

Xét về thiết kế, máy massage cầm tay thường có hai dạng phổ biến là máy massage rung truyền thống và súng massage. Các mẫu truyền thống có thân máy thuôn dài, phần tay cầm nối với đầu massage rộng hoặc cụm đầu rung, trong khi súng massage thường có kiểu dáng gần giống một chiếc máy khoan cỡ nhỏ.

Phần thân chứa động cơ và đầu massage đặt vuông góc với tay cầm. Cấu trúc này giúp người sử dụng dễ cầm nắm, điều chỉnh hướng tác động và tiếp cận những vị trí khác nhau trên cơ thể.

Vật liệu cấu thành sản phẩm thường gồm nhựa ABS, hợp kim kim loại và các chi tiết cao su hoặc silicone ở phần đầu tiếp xúc. Phần tay cầm được thiết kế vừa vặn, có thể bổ sung lớp phủ chống trượt nhằm hạn chế tình trạng tuột tay khi vận hành. Đối với những mẫu sử dụng pin sạc, pin lithium-ion thường được tích hợp bên trong thân máy, giúp thiết bị hoạt động độc lập với nguồn điện trực tiếp.

Về cơ chế hoạt động, phần lớn máy massage cầm tay sử dụng động cơ điện để tạo ra chuyển động rung hoặc chuyển động tịnh tiến liên tục ở đầu massage. Với dòng súng massage, đầu máy di chuyển qua lại theo trục thẳng, tạo các nhịp gõ nhanh lên nhóm cơ bên dưới.

Cơ chế này thường được gọi là massage gõ hoặc massage bộ gõ. Trong khi đó, các thiết bị massage rung truyền thống tạo dao động với biên độ và tần số khác nhau, tác động lên bề mặt cơ thể thông qua đầu massage.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của dòng sản phẩm này là khả năng thay đổi đầu massage. Tùy model, nhà sản xuất có thể trang bị đầu tròn để tác động lên các nhóm cơ lớn, đầu dẹt dùng cho vùng cơ rộng, đầu chữ U dành cho khu vực dọc hai bên cơ hoặc đầu nhọn để tập trung vào những điểm nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị được trang bị nhiều mức tốc độ hoặc cường độ khác nhau. Một số mẫu phổ thông chỉ có vài chế độ vận hành cơ bản, trong khi các dòng cao cấp có thể đạt hàng nghìn nhịp gõ mỗi phút, kết hợp màn hình hiển thị, cảm biến lực hoặc cơ chế tự điều chỉnh tốc độ. Pin sạc, cổng sạc USB-C và khả năng tự động ngắt sau một khoảng thời gian cũng là những tính năng được bổ sung nhằm tăng tính tiện dụng.

Đối với nhu cầu chăm sóc vùng cổ vai gáy, máy massage cầm tay có thể hỗ trợ thư giãn các nhóm cơ ở hai bên cổ, vùng cơ thang và khu vực vai sau khi duy trì tư thế làm việc trong thời gian dài.

Khi sử dụng đúng cách, chuyển động rung hoặc gõ nhẹ có thể tạo cảm giác dễ chịu, giúp giảm cảm giác căng cứng cơ tạm thời. Đặc biệt, súng massage có lực tác động tương đối mạnh nên cần được sử dụng thận trọng ở khu vực cổ.

Nhóm máy massage cầm tay có sự góp mặt của nhiều thương hiệu như Kachi, KingTech, Philips, Buheung và Breo. Ở phân khúc phổ thông, Kachi MK377 có giá 799.000 đồng. Máy sở hữu tốc độ rung 4.800 vòng/phút, 9 mức điều chỉnh, 4 đầu massage, pin sạc USB, đèn LED báo pin và tự động ngắt sau 15 phút.

Kachi MK377

Ở nhóm sản phẩm có mức giá cao hơn, Philips PPM7323 được giới thiệu với thiết kế nhỏ gọn, cho phép điều chỉnh chế độ massage và thay đổi đầu tiếp xúc tùy nhu cầu. Trên các hệ thống bán lẻ, sản phẩm hiện có mức giá tham khảo 790.000 đồng.

Trong khi đó, KingTech KH-320 được bán trên website chính hãng với giá 549.000 đồng, sử dụng 4 đầu massage, lực đấm được hãng công bố ở mức 9 kg và pin dung lượng 2.000 mAh.