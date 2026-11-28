Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là phần mái nhà ga chính được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen đan xếp chồng lên nhau, xòe rộng tinh tế. Hệ thống mái kính nhà ga thiết kế lấy ánh sáng rộng 10 ngàn mét vuông. Ảnh: Phạm Tùng

Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành có hệ thống trần nhôm lấy sáng tự nhiên, mang lại trải nghiệm không gian mở thoáng đãng. Ảnh: Phạm Tùng

Không gian nội thất nhà ga Sân bay Long Thành là sự kết hợp giữa vẻ hiện đại và nét văn hóa bản địa với việc sử dụng vật liệu tre trang trí, các mảng xanh cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Phạm Tùng

Công nhân thi công hoàn thiện phần mái chính nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Hệ thống cây xanh, tiểu cảnh trong khu vực nhà ga hành khách Sân bay Long Thành đang được thi công hoàn thiện. Ảnh: Phạm Tùng

Khu vực trước sảnh tầng 3 nhà ga hành khách Sân bay Long Thành đang thi công lắp đặt biển hiệu. Ảnh: Phạm Tùng

Tại khu vực tầng 3 nhà ga hành khách Sân bay Long Thành, việc lắp đặt các máy soi chiếu hành lý vẫn đang được triển khai thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Khu vực băng chuyền trả hành lý cho hành khách tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành đang tiếp tục thi công lắp đặt thiết bị, nội thất. Ảnh: Phạm Tùng

Công nhân thi công công trình nhà để xe phía trước nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Nhà để xe Sân bay Long Thành được xây dựng với quy mô gồm 1 tầng hầm, 1 lửng và 4 tầng nổi với các khu vực để xe ô tô, khu vực để xe máy, khu vực để xe bus. Tổng diện tích sàn nhà để xe hơn 215 ngàn mét vuông. Ảnh: Phạm Tùng

Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng bậc nhất của Dự án Sân bay Long Thành và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Tùng