Dịp cuối tuần này, tại khu vực sân Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh đang diễn ra với 32 gian hàng, quy tụ sản phẩm của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội mang đến không gian trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương.

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Từ trầm hương, cam, nhung hươu, mật ong đến nước mắm, hải sản khô, kẹo cu đơ…, nhiều đặc sản mang đậm bản sắc địa phương được giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ tại ngày hội.

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Phần lớn sản phẩm tham gia ngày hội là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng đặc trưng của tỉnh. Các sản phẩm được trưng bày bắt mắt, thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có tem truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn.

Ngay trong ngày đầu tiên của ngày hội (21/11), nhiều gian hàng đã đón lượng khách khá đông.

Người dân tham quan, tìm hiểu sản phẩm, trực tiếp trải nghiệm và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu gia đình.

Ông Đậu Khắc Mạnh – Giám đốc HTX Nuôi ong Ân Phú (xã Mai Hoa) chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều lần tham gia các hội chợ nên sản phẩm được nhiều khách hàng biết đến. Ngày hội này, HTX mang đến 200 chai mật ong nguyên chất và 120 hộp mật ong ngâm hoa đu đủ. Qua ngày đầu tiên, sức mua khá tốt; nếu hết hàng, HTX sẽ tiếp tục bổ sung để phục vụ người tiêu dùng”. Trong ảnh: Ông Đậu Khắc Mạnh giới thiệu với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành sản phẩm mật ong ngâm hoa đu đủ.

Những sản phẩm quen thuộc, có thương hiệu trên thị trường như giò Tiến Giáp, ổi Đình Phùng Cẩm Lạc, nước mắm Luận Nghiệp, cam Yến Sơn, cu đơ Lệ Phương, nhung hươu Huso, nước mắm Hòa Cung, hải sản Cửa Nhượng... thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Bà Trần Thị Yến – chủ gian hàng cam Yến Sơn (xã Hương Bình) cho biết: “Trong buổi sáng thứ bảy, khoảng 2 tạ cam được đưa đến ngày hội đã nhanh chóng bán hết. Chúng tôi tiếp tục cắt cam từ vườn và bổ sung hàng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Năm nay thời tiết nắng ráo, ít mưa nên cam có vị ngọt đậm, được khách hàng ưa chuộng. Nhiều người từng mua sản phẩm tại các hội chợ trước cũng tiếp tục tìm đến ủng hộ”.

Đặc biệt vào khung giờ buổi tối, nhiều gian hàng đón lượng khách đông kín.

Các mặt hàng thực phẩm, nông sản phục vụ nhu cầu hằng ngày cũng được nhiều người lựa chọn. Sự đa dạng về chủng loại, mức giá giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp.

Chị Nguyễn Hương Giang (bên phải) chia sẻ: “Ngày hội có nhiều sản phẩm của Hà Tĩnh, trong đó có những mặt hàng thiết thực với đời sống hằng ngày nên rất thuận tiện để mua sắm. Tôi đã lựa chọn được khá nhiều sản phẩm cho gia đình”.

Thời tiết thuận lợi, kết hợp với không khí nghỉ cuối tuần đã góp phần tạo nên khung cảnh mua bán sôi động tại các gian hàng.

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Với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, ngày hội là cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, nắm bắt thị hiếu thị trường, mở rộng tệp khách hàng và tìm kiếm thêm kênh tiêu thụ.

Không chỉ là dịp mua sắm, ngày hội còn giúp người tiêu dùng hiểu thêm về đặc sản quê hương, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất phía sau mỗi sản phẩm.

Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh tiếp tục diễn ra đến hết ngày 23/11 để phục vụ người dân tham quan, mua sắm và mở thêm cơ hội để các sản phẩm địa phương tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường.

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