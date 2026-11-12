Nhộn nhịp mua sắm tại Festival 'Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới'

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 do Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, phân phối và tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa

Festival có 200 gian hàng, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân đến từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bà Nghiêm Thị Sang (xã Phú Nghĩa) cho biết: “Tôi rất vui, tự hào khi là một trong những hộ gia đình sản xuất mây tre đan được mời tham dự sự kiện. Đến với chương trình, bên cạnh các sản phẩm đặc trưng, chúng tôi cũng giới thiệu nhiều sản phẩm mới tới người tiêu dùng”.

Theo bà Nghiêm Thị Sang, sự kiện không chỉ giúp đưa doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng, mà còn góp phần quảng bá hàng Việt đến với bạn bè quốc tế.

Sự góp mặt của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và nghệ nhân từ nhiều địa phương tạo điều kiện để sản phẩm đặc trưng tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Cửa Nam) chia sẻ: “Tôi thấy các sản phẩm bày bán ở đây rất đa dạng và giá cả hợp lý. Nhiều năm nay, gia đình tôi luôn ưu tiên dùng hàng nội địa để ủng hộ các doanh nghiệp trong nước phát triển”.

“Các sản phẩm của doanh nghiệp Việt về chất lượng và mẫu mã không thua kém so với hàng nước ngoài, giá thành lại hợp lý”, bà Hòa đánh giá.

Song song với bán trực tiếp, một đơn vị kinh doanh tranh thủ Livestream quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Nhiều doanh nghiệp khuyến khích người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt để thúc đẩy chuyển đổi số.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026.

Khu ẩm thực với nhiều món ăn đặc trưng của các vùng miền được nhiều thực khách quan tâm.

Du khách quốc tế thích thú thưởng thức trà Việt Nam.

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) kéo dài đến hết ngày 15-11.