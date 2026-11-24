Giai đoạn cuối năm 2026, hoạt động phân phối lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trở nên sôi động với nhiều hình thức như trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong đó, những khoản cổ tức tiền mặt có tỷ lệ cao, quy mô chi trả lớn tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, nhất là khi nhiều doanh nghiệp đầu ngành đồng loạt công bố lịch chốt quyền trong những tuần cuối tháng 11 và tháng 12.

Trong nhóm doanh nghiệp sắp chốt quyền cuối tháng 11, Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) dẫn đầu về tỷ lệ cổ tức tiền mặt với kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 ở mức 40%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/1/2027.

Khoản cổ tức này cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho các cổ đông nội bộ. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị May Sông Hồng, đang nắm giữ gần 26,9 triệu cổ phiếu, tương đương 23,91% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 108 tỷ đồng.

Ông Bùi Việt Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, có thể nhận hơn 51 tỷ đồng; bà Bùi Thu Hà, thành viên Hội đồng quản trị, dự kiến nhận gần 35 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp quy mô lớn khác là Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT) cũng chuẩn bị chi khoản cổ tức tiền mặt đáng kể. Công ty thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12.

Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.886 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT, là một trong những cổ đông hưởng lợi lớn.

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 hồi tháng 9, lượng cổ phiếu ông Bình nắm giữ ước tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương gần 6,85% vốn điều lệ. Theo đó, ông dự kiến nhận khoảng 129 tỷ đồng cổ tức.

Đáng chú ý, kế hoạch chi trả cổ tức được công bố trong bối cảnh cổ phiếu FPT chịu áp lực điều chỉnh. Thị giá cổ phiếu đang ở mức khoảng 45.000 đồng, giảm hơn 10% chỉ sau một tuần và lùi về vùng thấp nhất trong hơn 3 năm.

Ngoài May Sông Hồng và FPT, hai doanh nghiệp khác cũng có lịch chốt quyền trong những ngày cuối tháng 11 là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã chứng khoán: ABI).

Cụ thể, SMB chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 23/11, để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 60 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 4/12.

Trong khi đó, ABI chốt quyền vào ngày 30/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11, để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến chi trả hơn 152 tỷ đồng cho hơn 101 triệu cổ phiếu, thanh toán vào ngày 18/12/2026.

Sang tháng 12/2026, danh sách doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tiếp tục nối dài với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong các lĩnh vực đồ uống, thực phẩm, thủy sản và viễn thông. Mức chi trả phổ biến từ 20% đến 32%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận từ 2.000 đến 3.200 đồng.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) dự kiến chi khoản cổ tức tiền mặt lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp được đề cập. Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/12 để tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến chi khoảng 3.848 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian trả cổ tức dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Ở lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán: IDP) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%, tương ứng 3.200 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/12, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/12. Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 198 tỷ đồng.

Cùng mức cổ tức 30% như Sabeco, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) cũng lên kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/12 và dự kiến thanh toán sớm vào ngày 22/12. Với hơn 209,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vĩnh Hoàn dự kiến chi ra khoảng 628 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) dự kiến chốt quyền vào ngày 10/12 để thực hiện đồng thời hai phương án phân phối lợi nhuận.

Theo đó, doanh nghiệp trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả khoảng 1.477,5 tỷ đồng, thời gian thanh toán vào ngày 29/12.

Song song với cổ tức tiền mặt, FPT Telecom dự kiến phát hành thêm khoảng 110,8 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 1.108 tỷ đồng.