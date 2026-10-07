Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

Khoảng 4h30, chợ cá Tam Tiến (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua, kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt. Chùm ảnh được PV ghi nhận sáng 29/9, ghi lại nhịp sống sôi động của phiên chợ biển khi ngày mới bắt đầu. Ảnh: Duy Quốc.

Khi tàu vào gần bờ, ngư dân cùng nhau chuyển hải sản sang thuyền thúng rồi đưa vào bãi để giao cho thương lái.

Trên bờ, các tiểu thương đã đứng chờ sẵn. Từng chiếc thúng vừa cập bãi nhanh chóng được kéo lên, hải sản được lựa chọn, phân loại và đưa đi tiêu thụ.

Theo người dân địa phương, khoảng 20 năm trước, khu vực Tam Tiến cách phường Tam Kỳ khoảng 15 km chủ yếu là nơi neo đậu tàu, thuyền. Khi số lượng tàu đánh cá tăng lên, thương lái tìm đến ngày càng đông, dần hình thành khu chợ hải sản như hiện nay.

Ngày nay, mỗi buổi sớm, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt từ ngoài khơi trở về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đặc trưng của một làng chài miền biển.

Hải sản đánh bắt được tại đây khá đa dạng, từ cá ngừ, cá chim, cá đối, cá hố, cá nục đến tôm, cua, ghẹ, mực.

Không chỉ là nơi giao thương, chợ cá Tam Tiến còn trở thành điểm đến trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng.

Du khách đến chợ có thể trực tiếp lựa chọn những mẻ hải sản vừa được đánh bắt và thưởng thức ngay tại khu vực làng chài. Những loại mực, cá, tôm, cua tươi sống được người dân chế biến thành các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng biển.

Khoảng 6-7h, hoạt động mua bán tại chợ cá diễn ra sôi động. Những rổ hải sản tươi rói được bày dọc bãi biển, thu hút người dân và du khách đến tham quan, lựa chọn. Khung cảnh nhộn nhịp tạo nên bức tranh sinh động về đời sống mưu sinh của ngư dân miền biển.