Nhơn Mỹ tiếp nhận 175 đơn vị máu
Sáng 28/10, chương trình hiến máu tình nguyện tại xã Nhơn Mỹ (An Giang) tiếp nhận 175 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Nhơn Mỹ phối hợp Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.
Qua khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các thủ tục theo quy định, ban tổ chức tiếp nhận 175 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
CÔNG QUẬN - BẢO DINH
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhon-my-tiep-nhan-175-don-vi-mau-a500909.html