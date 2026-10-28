Nhơn Mỹ tiếp nhận 175 đơn vị máu

Công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Nhơn Mỹ phối hợp Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Qua khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các thủ tục theo quy định, ban tổ chức tiếp nhận 175 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

CÔNG QUẬN - BẢO DINH