AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát biển thuộc bang Puntland của Somalia cho biết, một nhóm người có vũ trang đã cướp một tàu chở hàng thuộc sở hữu của công ty có trụ sở tại UAE trên vịnh Aden hôm 28/11. Theo nguồn tin, con tàu treo cờ Panama.

"Con tàu MV Marsa Virgo đã bị nhóm 6 người đàn ông có vũ trang chiếm giữ", viên sĩ quan giấu tên thông tin.

Bức ảnh chụp bãi biển tại làng Eyl, bang Puntland, Đông Bắc Somalia, ngày 6/3/2017. Ảnh tư liệu: AP/Ben Curtis.

Con tàu khi đó đang chở các container chứa hàng hóa chưa được tiết lộ và thuộc sở hữu của công ty Marsa Ocean Shipping có trụ sở tại UAE.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết thuyền trưởng của con tàu đã báo cáo việc những người đàn ông có vũ trang lên tàu lúc 6h30 ngày 28/11 (giờ GMT), ở vị trí cách Balhaf, Yemen, khoảng 119 km về phía Tây Nam.

Một thông báo riêng từ Trung tâm An ninh Hàng hải của Liên minh châu Âu - Ấn Độ Dương cho biết 6 tên cướp biển có vũ trang đã lên một tàu hàng vào khoảng 6h55 (giờ GMT), ở vị trí cách Bosaso, Somalia, khoảng 222 km về phía Tây Bắc. Theo thông báo, thủy thủ đoàn đã trú ẩn trong một khoang an toàn và không có thương vong nào được báo cáo.

Hiện chưa rõ các thông báo có đề cập đến cùng một tàu hay không. Chiến dịch Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang điều tra vụ việc.