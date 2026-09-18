Nhóm VP Invest muốn nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu C47 vượt 35%

CTCP Xây dựng 47 (HoSE: C47) vừa công bố ý kiến đánh giá, khuyến nghị của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu C47 của Công ty TNHH VP Invest.

Theo hồ sơ đăng ký chào mua công khai ngày 8/9, VP Invest đăng ký mua 30.000 cổ phiếu C47, tương đương 0,0825% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM là đơn vị làm đại lý chào mua công khai.

Trước đó, VP Invest cùng những người có liên quan gồm ông Phạm Nam Phong, CTCP VP Energy và ông Chu Văn Thế đang nắm giữ tổng cộng 12.698.111 cổ phiếu C47, tương ứng tỉ lệ 34,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Xây dựng 47.

Trong đó, VP Invest sở hữu 9,066 triệu cổ phiếu (chiếm 24,95%); CTCP VP Energy nắm 3,05 triệu cổ phiếu (chiếm 8,39%); ông Phạm Nam Phong sở hữu 582.008 cổ phiếu (chiếm 1,60%); còn ông Chu Văn Thế nắm 103 cổ phiếu, tương ứng 0,0003% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của C47.

Nếu chào mua thành công, tổng số cổ phiếu do VP Invest và các bên liên quan nắm giữ sẽ tăng lên 12.728.111 đơn vị, tương ứng tỉ lệ 35,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Xây dựng 47.

VP Invest đăng ký mua thêm 30.000 cổ phiếu C47 (Ảnh: Duy Cường).

Riêng VP Invest dự kiến nâng sở hữu C47 lên 9,096 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 25,03%. Trong khi lượng cổ phiếu do VP Energy, ông Phạm Nam Phong và ông Chu Văn Thế nắm giữ không đổi.

Liên quan đến hồ sơ chào mua, ngày 16/9, HĐQT Xây dựng 47 đã họp để tổng hợp ý kiến đánh giá, khuyến nghị của các thành viên đối với việc VP Invest đăng ký chào mua công khai cổ phiếu C47.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Xây dựng 47 vừa phê duyệt phương án bảo đảm tỉ lệ thực hiện quyền và nguồn vốn cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, C47 dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận 10 cổ phiếu mới.

Trường hợp C47 chào bán thành công toàn bộ hơn 18 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lưu hành dự kiến đạt 54.513.404 đơn vị.

Khi đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 5.451.340 cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 54,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho đợt phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán. Tính đến ngày 30/6/2026, khoản lợi nhuận này đạt hơn 127,18 tỷ đồng trên BCTC riêng lẻ soát xét và hơn 114,37 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất soát xét.

Trong đó, khoản lợi nhuận dự kiến dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là hơn 54,5 tỷ đồng.