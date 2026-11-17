Phiên sáng nay, VN-Index mở cửa với sắc xanh nhẹ quanh vùng 1.734 - 1.737 điểm nhưng nhanh chóng vấp phải áp lực bán dâng cao. Chỉ số liên tục suy yếu và trượt dốc mạnh, chạm điểm thấp nhất phiên sáng quanh mốc 1.718,5 điểm. Càng về cuối buổi sáng, nhịp giằng co chi phối biên độ giao dịch, khiến VN-Index chững lại và tạm dừng phiên sáng tại 1726,3 điểm (giảm 0,61%, tức giảm 10,59 điểm).

Bước sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và có nhịp lùi nhẹ xuống vùng 1.725 điểm trong đầu giờ chiều, sau đó đi quanh mốc 1.728 - 1.729 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh về giữa phiên chiều đã đẩy VN-Index trượt giảm nhanh chóng, xuyên thủng các mốc hỗ trợ ngắn hạn xuống 1.713 điểm vào khoảng 14h30. Ngay lập tức, lực cầu bắt đáy cực kỳ mạnh mẽ đã nhập cuộc, kéo chỉ số bật tăng vọt trở lại.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mức 1.726,72 điểm, giảm 10,17 điểm tương ứng với mức giảm 0,59% trong bối cảnh thị trường chịu áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu kéo giảm chỉ số mạnh nhất gồm có VCB, GAS, BSR, VHM, ngược lại, sự nâng đỡ đến từ một số mã như MCH, STB, POW.

Thanh khoản trên sàn HOSE ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với phiên liền trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 14.961,45 tỷ đồng, tăng 25,97% so với phiên hôm qua. Top các cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường dẫn đầu bởi FPT (531,52 tỷ đồng), VIC (381,99 tỷ đồng) và VCB (367,51 tỷ đồng).

Về giao dịch khối ngoại, nhóm ghi nhận xu hướng bán ròng khoảng 383 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả mạnh tại các cổ phiếu như FPT, VCB, MBB, STB và TCB, trong khi chiều mua ròng ghi nhận tại các mã MSN, POW, HPG và KDH.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 17/11 (Ảnh: Trading View).

Ở nhóm tài chính, trọng tâm thanh khoản của toàn thị trường tập trung tại đây với áp lực bán đè nặng lên các cổ phiếu ngân hàng chủ chốt. Một số mã lớn ghi nhận sắc đỏ áp đảo như VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, LPB giảm 1,21%, CTG giảm 0,8%, TCB giảm 0,7%. Trong khi đó, một số ít mã đi ngược dòng gồm STB tăng 1,12%, HDB tăng 0,45%, MSB tăng 0,62%.

Nhóm chứng khoán phân hóa tích cực hơn khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ duy trì được sắc xanh như CTS tăng 2,22%, SHS tăng 1,54%, VCK tăng 0,74%, VCI tăng 0,52%, VIX tăng 0,39%, trong khi các mã lớn như SSI và HCM đứng giá.

Sắc đỏ phủ kín các cổ phiếu vốn hóa lớn và hạ tầng logistics trong nhóm công nghiệp. Các mã chịu lực bán mạnh bao gồm GEX giảm 3,3%, GMD giảm 2,63%, VEA giảm 2,6%, GEE giảm 1,94%, VSC giảm 0,75%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu xây dựng và hạ tầng giữ được sắc xanh nhẹ như CII tăng 1,12%, VCG tăng 0,67%, VGR tăng 0,46%, CTD tăng 0,28%, ACV tăng 0,28%, VJC tăng 0,22%.

Nhóm bất động sản là điểm sáng nổi bật nhất khi lực cầu lan tỏa sang các cổ phiếu tầm trung, giúp nhóm này cân bằng sức ép từ mã họ Vingroup. Cụ thể, các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh gồm KDH tăng 3,64%, KHG tăng 2,65%, CEO tăng 2,56%, DXG tăng 1,83%, TCH tăng 1,53%, DIG tăng 1,49%, HDC tăng 1,5%.

Trong khi đó, các cổ phiếu đầu ngành chịu áp lực điều chỉnh gồm VRE giảm 1,65%, NLG giảm 1,86%, VHM giảm 1,12% về 61.800 đồng/cổ phiếu, KBC giảm 0,37%, riêng VIC đứng giá với 1,65 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu duy trì trạng thái ổn định với biên độ biến động hẹp, đóng vai trò giảm bớt sức nặng cho thị trường chung. Lực đỡ chính đến từ DBC tăng 3,35%, MCH tăng 1,38%, MSN tăng 0,28%. Chiều ngược lại ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ của VNM giảm 0,75% về 53.200 đồng/cổ phiếu và BAF giảm 0,16%, trong khi KDC và SBT đứng giá.

Ở nhóm nguyên vật liệu, toàn bộ mã khoáng sản, cao su, phân bón và thép đều chìm trong sắc đỏ. Đột biến giảm sâu nhất thuộc về MSR giảm 7,07% về 53.900 đồng/cổ phiếu với 3,28 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là GVR giảm 2,78%, DCM giảm 2,45%, DPM giảm 1,9%, DHC giảm 0,93%, HPG giảm 0,24%. Sắc xanh hiếm hoi xuất hiện ở một số mã vốn hóa nhỏ như NKG tăng 0,41%, HSG tăng 0,47%.

Nhóm Năng lượng có diễn biến tiêu cực đồng loạt nhất thị trường khi toàn bộ các đại diện dầu khí và năng lượng đều giảm mạnh trên 2% do áp lực bán tháo trên diện rộng. Cụ thể, PVT giảm 5,26%, BSR giảm 4,72%, PLX giảm 3,51%, PVS giảm 3,14%, PVD giảm 2,11%.

Nhóm tiện ích ghi nhận phân hóa rõ rệt. Nhóm cổ phiếu điện hút tiền mạnh và giữ vững sắc xanh gồm HDG tăng 3,66%, POW tăng 3,11%, NT2 tăng 2,11%. Ngược lại, nhóm khí đốt và năng lượng chịu áp lực lớn với GAS giảm 3,71% và REE giảm 0,1%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, áp lực vẫn tập trung hoàn toàn vào cổ phiếu FPT khi giảm 1,82%, về giá 48.500 đồng/cổ phiếu

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận PNJ giảm 0,35% về 14.400 đồng/cổ phiếu với KLGD đạt 5 triệu đơn vị, HUT giảm 0,75%. Điểm tựa duy nhất giữ sắc xanh cho nhóm là MWG tăng 0,27%, VPL tăng 0,53%.